На Аскольдовій горі розгромили могили бійців ЗСУ — що відомо

Пошкоджена могила лейтенанта ЗСУ Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла. Фото: Київська облпрокураутра

У парку "Аскольдова могила" у Києві невідомі погромили могили загиблих воїнів Збройних сил України. Вандали пошкодили могили лейтенанта Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, рядового Павла Петриченка та капітана ВПС України Андрія "Джуса" Пільщикова.

Про це розповіла вдова "да Вінчі", нардепка-військова Аліна Михайлова у Twiiter у четвер, 20 червня.

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На опублікованих дівчиною кадрах видно, що невідомі розірвали фото на могилі Коцюбайла, розкидали лампадки з місць поховань Петриченка та Пільщикова, поламали фотографії, зривали з хрестів таблички та прапори, а також поперекидали вази з квітами.

"На могилах загиблих воїнів — Да Вінчі, Джуса, Петриченка — сьогодні вночі зробили розгром. Сім’ї та друзі це відновлять. А ось тим, хто це зробив, буде дуже погано, бо ми знайдемо кожного", — пригрозила Михайлова.

УВАГА! В описі до відео присутня нецензурна лексика 18+

На могилах загиблих воїнів - Да Вінчі, Джуса, Петриченка - сьогодні вночі зробили розром



Сімʼї та друзі це відновлять



А ось вам абсолютні підараси, хто це зробив - буде дуже погано, бо ми знайдемо кожного pic.twitter.com/lsVvYOeFTi — Alina Mykhailova (@Mykhailova_A) June 20, 2024

На відео також потрапили розбиті лампадки на меморіалі-триптиху "Іловайськ. ДАП. Дебальцеве", який встановили поруч з місцем поховання офіцерів.

Поліцейські на місці погрому. Джерело: Національна поліція

Охоронець парку вже встиг повідомити про випадок вандалізму правоохоронні органи, заявили в київському ГУНП. Як розповів чоловік поліцейським, невідома жінка пошкодила портрети полеглих військовослужбовців, побила лампадки на могилах та вирвала квіти. Її особу встановлюють правоохоронці, зловмисниці загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Вінниці невідомі обікрали могилу 21-річного воїна Назарія Гринцевича на псевдо "Грінка", вкравши іграшкового собаку, якого поклала його матір. Згодом іграшку повернули.