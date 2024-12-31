Сегодня правопорядок в Киеве будут обеспечивать усиленные наряды

Полицейские около елки. Фото: Полиция Киева.

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в столице будут работать усиленные наряды. Они будут патрулировать город как пешком, так и автомобилями.

Об этом сообщает полиция Киева во вторник, 31 декабря.

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Скриншот поста полиции

Основные задачи правоохранителей

Полицейские будут направлять свои усилия на:

профилактику и предотвращение уголовных и административных правонарушений;

предупреждение и прекращение хулиганских действий;

обеспечение публичной безопасности и порядка.

Полицейские на посту. Фото: Нацполиция

Полиция призывает к ответственности

Граждан призывают соблюдать комендантский час, который будет действовать с 00:00 до 05:00, воздержаться от использования пиротехники, за что предусмотрена уголовная ответственность, а также внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

"Пусть новогодняя ночь пройдет в покое и семейном уюте! Полиция Киева желает всем мира, счастья, благополучия и исполнения самой заветной мечты каждого украинца в Новом году!" — желают полиции.

Полицейские на посту. Фото: Нацполиция

Напомним, в поездах "Укрзализныци" Новогоднюю ночь встретят 9000 пассажиров. В общей сложности будут курсировать 108 рейсов, работу которых обеспечат тысячи работников УЗ.

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