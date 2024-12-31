Сегодня правопорядок в Киеве будут обеспечивать усиленные наряды

В Киеве усиливают охрану правопорядка в новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в столице будут работать усиленные наряды. Они будут патрулировать город как пешком, так и автомобилями.
Об этом сообщает полиция Киева во вторник, 31 декабря.
Основные задачи правоохранителей
Полицейские будут направлять свои усилия на:
- профилактику и предотвращение уголовных и административных правонарушений;
- предупреждение и прекращение хулиганских действий;
- обеспечение публичной безопасности и порядка.
Полиция призывает к ответственности
Граждан призывают соблюдать комендантский час, который будет действовать с 00:00 до 05:00, воздержаться от использования пиротехники, за что предусмотрена уголовная ответственность, а также внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги.
"Пусть новогодняя ночь пройдет в покое и семейном уюте! Полиция Киева желает всем мира, счастья, благополучия и исполнения самой заветной мечты каждого украинца в Новом году!" — желают полиции.
Напомним, в поездах "Укрзализныци" Новогоднюю ночь встретят 9000 пассажиров. В общей сложности будут курсировать 108 рейсов, работу которых обеспечат тысячи работников УЗ.
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