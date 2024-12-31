Сьогодні правопорядок у Києві забезпечуватимуть посилені наряди

Поліцейські біля ялинки. Фото: Поліція Києва

У новорічну ніч із 31 грудня на 1 січня у столиці працюватимуть посилені наряди поліці. Вони патрулюватимуть місто як пішки, так і автомобілями.

Про це повідомляє поліція Києва у вівторок, 31 грудня.

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Скриншот допису поліції

Основні завдання правоохоронців

Поліцейські спрямовуватимуть свої зусилля на:

профілактику та запобігання кримінальних і адміністративних правопорушень;

попередження та припинення хуліганських дій;

забезпечення публічної безпеки та порядку.

Поліція

Поліцейські на посту. Фото: Нацполіція

закликає до відповідальності

Громадян закликають дотримуватися комендантської години, яка діятиме з 00:00 до 05:00, утриматися від використання піротехніки, за що передбачено кримінальну відповідальність, а також уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

"Нехай новорічна ніч пройде в спокої та родинному затишку! Поліція Києва бажає всім миру, щастя, добробуту та здійснення найзаповітнішої мрії кожного українця в Новому році!" — зичать у поліції.

Поліцейські на посту. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у потягах "Укрзалізниці" Новорічну ніч зустрінуть 9000 пасажирів. Загалом курсуватимуть 108 рейсів, роботу яких забезпечать тисячі працівників УЗ.

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