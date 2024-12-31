Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві посилюють охорону правопорядку у новорічну ніч arrow

У Києві посилюють охорону правопорядку у новорічну ніч

31 грудня 2024 20:44
Катерина Османська - Редактор
Сьогодні правопорядок у Києві забезпечуватимуть посилені наряди
Поліцейські біля ялинки. Фото: Поліція Києва
Катерина Османська - Редактор

У новорічну ніч із 31 грудня на 1 січня у столиці працюватимуть посилені наряди поліці. Вони патрулюватимуть місто як пішки, так і автомобілями.  

Про це повідомляє поліція Києва у вівторок, 31 грудня.

Читайте також:
У Києві посилюють охорону правопорядку у новорічну ніч - фото 1
Скриншот допису поліції

Основні завдання правоохоронців  

Поліцейські спрямовуватимуть свої зусилля на:

  • профілактику та запобігання кримінальних і адміністративних правопорушень;
  • попередження та припинення хуліганських дій;
  • забезпечення публічної безпеки та порядку.  

 

Поліція

У Києві посилюють охорону правопорядку у новорічну ніч - фото 2
Поліцейські на посту. Фото: Нацполіція

закликає до відповідальності  

Громадян закликають дотримуватися комендантської години, яка діятиме з 00:00 до 05:00, утриматися від використання піротехніки, за що передбачено кримінальну відповідальність, а також уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги.  

"Нехай новорічна ніч пройде в спокої та родинному затишку! Поліція Києва бажає всім миру, щастя, добробуту та здійснення найзаповітнішої мрії кожного українця в Новому році!" — зичать у поліції.

null
Поліцейські на посту. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у потягах "Укрзалізниці" Новорічну ніч зустрінуть 9000 пасажирів. Загалом курсуватимуть 108 рейсів, роботу яких забезпечать тисячі працівників УЗ.

Ми писали про те, як можна привітати найближчих людей з Новим роком 2025. 

поліція новорічна ялинка Нацполіція свято Новий рік 2025

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:57 В Одесі військовий забив до смерті товариша — що вирішив суд

21:54 У Чехії "лікар з України" ошукав жінку на понад 12 тис. дол

21:29 Динамо повідомило про розтавання з одним із ветеранів клубу

21:24 Тelegram обмежує доступ до російських ЗМІ в ЄС через санкції

21:13 ШІ показав головну ялинку України через 50 років — фото

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

21:04 Сирський привітав воїнів з прийдешнім Новим роком

20:44 У Києві посилюють охорону правопорядку у новорічну ніч

20:27 Відключення світла в Одесі — якими будуть графіки з нового року

20:20 Подих весняного тепла — прогноз погоди в Україні на завтра

20:12 В Україні внесли зміни до надання відстрочки від мобілізації

21:57 В Одесі військовий забив до смерті товариша — що вирішив суд

21:54 У Чехії "лікар з України" ошукав жінку на понад 12 тис. дол

21:29 Динамо повідомило про розтавання з одним із ветеранів клубу

21:24 Тelegram обмежує доступ до російських ЗМІ в ЄС через санкції

21:13 ШІ показав головну ялинку України через 50 років — фото

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

21:04 Сирський привітав воїнів з прийдешнім Новим роком

20:44 У Києві посилюють охорону правопорядку у новорічну ніч

20:27 Відключення світла в Одесі — якими будуть графіки з нового року

20:20 Подих весняного тепла — прогноз погоди в Україні на завтра

20:12 В Україні внесли зміни до надання відстрочки від мобілізації

19:43 Для тих, хто захищає Україну — що побажали одесити військовим

12:10 Північний міст всіяний дірками — що він пережив за 48 років

08:17 Підбірка різдвяних ярмарків Німеччини — де дешевше та цікавіше

06:40 Знову дорожчає — які ціни на золото перед Новим роком

06:37 2024 рік в російських атаках — наймасштабніші наслідки на Одещині

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

06:28 Охматдит, ГЕС та міжконтинентальна ракета — трагедії 2024

06:04 Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

30 грудня 2024

21:33 Новорічний святковий стіл 2025 — скільки витратять одесити

06:40 В Україні дорожчають метали — ціни на латунь у грудні

06:29 Третина доходів на "гробові" — чи зможе Україна виплатити всім

Text

19:08 Бородін заявив про зростання армії України у 2024 році

Text

18:02 Берлінська розповіла, скільки операторів дронів готують щомісяця

Text

17:50 Звернення Зеленського та прогноз на 2025 — ефір Вечір.LIVE

Text

17:32 Ізраїль в ООН попередив хуситів — Ауслендер в ефірі Вечір.LIVE

Text

13:12 Синоптик назвала дату, коли в Україну повернуться морози

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

Text

13:03 Кадрові рішення Зеленського та нове свято — ефір День.LIVE

Text

12:54 Нардеп відповів, де найчастіше порушують права військових

Text

08:00 До чого готуватися українцям в 2025 році — ефір Ранок.LIVE

30 грудня 2024
Text

20:13 Трампу потрібно буде відзвітувати про кожен долар, — Южаніна

Text

19:06 Вимагають хабар в лікарні — Скалецька порадила, куди звертатися

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку