Главная Киев В Киеве приспешник РФ устроил ловушку на полицию — заложил бомбу

В Киеве приспешник РФ устроил ловушку на полицию — заложил бомбу

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 00:33
Суд столицы на 9 лет отправил за решетку мужчину, который по просьбе РФ хотел взорвать полицейских
Результат подрыва в киевской квартире. Фото: ОГПУ

Суд Киева признал виновным в совершении теракта 43-летнего жителя Киевской области и назначил ему наказание в виде лишения свободы. Злоумышленник, действуя по заказу российских спецслужб, установил взрывное устройство в столичном помещении с целью подрыва сотрудников полиции.

Об этом 11 сентября сообщает Офис генпрокуратуры.

Читайте также:

Детали дела

Как выяснилось на суде, обвиняемый сначала выполнил тестовое задание по поджогу шкафа Укрзализныци в Киевской области за вознаграждение в размере 100 долларов США. После этого он получил новое задание - устроить взрыв в квартире Киева.

Заказчики преступления арендовали жилье на 4 суток и инструктировали мужчину по изготовлению и установке самодельного взрывного устройства у входной двери. Взрывчатка должна была быть активирована в момент открытия двери. Для фиксации события были установлены видеокамеры.

Злоумышленники обратились в полицию с сообщением о домашнем насилии, чтобы приманить работников правоохранительных органов к месту происшествия. Когда двое правоохранителей вошли в квартиру, граната детонировала. К счастью, полицейские успели выбежать из помещения и не получили травм.

Решение суда

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 258 УК Украины (теракт) и по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконные действия с оружием и взрывчаткой). Мужчина проведет девять лет за решеткой.

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор восьмерым предателям, которые воевали на стороне оккупантов и были взяты в плен. Большинство из них являются жителями ВОТ и добровольцами.

Напомним, в Черкасской области недавно объявили приговор мужчине, который передавал информацию российским спецслужбам.

Киев суд взрыв террористы Офис генерального прокурора Нацполиция судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
