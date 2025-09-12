Суд столицы на 9 лет отправил за решетку мужчину, который по просьбе РФ хотел взорвать полицейских

В Киеве приспешник РФ устроил ловушку на полицию — заложил бомбу
Суд Киева признал виновным в совершении теракта 43-летнего жителя Киевской области и назначил ему наказание в виде лишения свободы. Злоумышленник, действуя по заказу российских спецслужб, установил взрывное устройство в столичном помещении с целью подрыва сотрудников полиции.
Об этом 11 сентября сообщает Офис генпрокуратуры.
Детали дела
Как выяснилось на суде, обвиняемый сначала выполнил тестовое задание по поджогу шкафа Укрзализныци в Киевской области за вознаграждение в размере 100 долларов США. После этого он получил новое задание - устроить взрыв в квартире Киева.
Заказчики преступления арендовали жилье на 4 суток и инструктировали мужчину по изготовлению и установке самодельного взрывного устройства у входной двери. Взрывчатка должна была быть активирована в момент открытия двери. Для фиксации события были установлены видеокамеры.
Злоумышленники обратились в полицию с сообщением о домашнем насилии, чтобы приманить работников правоохранительных органов к месту происшествия. Когда двое правоохранителей вошли в квартиру, граната детонировала. К счастью, полицейские успели выбежать из помещения и не получили травм.
Решение суда
Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 258 УК Украины (теракт) и по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконные действия с оружием и взрывчаткой). Мужчина проведет девять лет за решеткой.
Ранее сообщалось, что суд вынес приговор восьмерым предателям, которые воевали на стороне оккупантов и были взяты в плен. Большинство из них являются жителями ВОТ и добровольцами.
Напомним, в Черкасской области недавно объявили приговор мужчине, который передавал информацию российским спецслужбам.
Читайте Новини.LIVE!