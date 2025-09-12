Відео
У Києві посіпака РФ влаштував пастку на поліцію — заклав бомбу

У Києві посіпака РФ влаштував пастку на поліцію — заклав бомбу

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 00:33
Суд столиці на 9 років відправив за ґрати чоловіка, який на прохання РФ хотів підірвати поліціянтів
Результат підриву у київській квартирі. Фото: ОГПУ

Суд Києва визнав винним у скоєнні теракту 43-річного жителя Київської області та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі. Зловмисник, діючи на замовлення російських спецслужб, встановив вибуховий пристрій у столичному приміщенні з метою підриву працівників поліції.

Про це 11 вересня повідомляє Офіс генпрокуратура

Деталі справи

Деталі справи

Як з'ясувалось на суді, обвинувачений спочатку виконав тестове завдання щодо підпалення шафи Укрзалізниці в Київській області за винагороду у розмірі 100 доларів США. Після цього він отримав нове завдання — влаштувати вибух у квартирі Києва.

Замовники злочину орендували житло на 4 доби та інструктували чоловіка щодо виготовлення та встановлення саморобного вибухового пристрою біля вхідних дверей. Вибухівка мала бути активована в момент відкриття дверей. Для фіксації події було встановлено відеокамери.

Зловмисники звернулися до поліції з повідомленням про домашнє насильство, щоб приманити працівників правоохоронних органів до місця події. Коли двоє правоохоронців увійшли до квартири, граната детонувала.  На щастя, поліцейські встигли вибігти з приміщення і не отримали травм.

Рішення суду

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 2 ст. 258 КК України (теракт) та за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконні дії зі зброєю та вибухівкою). Чоловік проведе дев'ять років за ґратами.

Раніше повідомлялось, що суд виніс вирок вісьмом зрадникам, які воювали на боці окупантів і були взяті в полон. Більшість із них є мешканцями ТОТ та добровольцями.

Нагадаємо, на Черкащині нещодавно оголосили вирок чоловіку, який передавав інформацію російським спецслужбам.

Київ суд вибух терористи Офіс генерального прокурора Нацполіція судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
