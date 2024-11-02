Атака БпЛА на Киев 2 ноября — новые данные о последствиях

В Киеве пострадал человек в результате дроновой атаки — детали
В Киеве утром, 2 ноября, раздавались взрывы от дроновой атаки. Спасатели уже ликвидировали пожар в доме в Святошинском районе, в который попали обломки ударного российского беспилотника. Стало также известно, что в результате атаки пострадавший.
Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко и ГСЧС.
В Святошинском районе в дом попали обломки БпЛА
В ГСЧС сообщили, что в результате атаки БпЛА возник пожар в доме, охвативший 50 кв.м. Пока ее потушили. В доме есть серьезные разрушения
"На 16-м этаже и частичное разрушение в квартирах на 15 и 16 этажах, 16-этажного жилого дома в Святошинском районе города", — отметили в ГСЧС.
Также спасатели эвакуировали 18 жителей дома. Есть один пострадавший. Мужчине оказали необходимую помощь на месте.
Падение обломков БПЛА в Киеве 2 ноября
Также Сергей Попко уточнил, что кроме Соломенского и Святошинского районов также зафиксировано падение обломков и в Днепровском.
"В результате чего в 9-этажном жилом доме на одном этаже произошло возгорание балкона на площади 2 м.кв. Информация о пострадавших не поступала", — уточнил начальник КМВА.
Кроме того, в КМВА показали другие разрушения – в результате взрывов в домах выбиты окна, повреждены авто.
Напомним, что воздушную тревогу в Киеве объявили сегодня утром в 04:54. Уже через несколько минут раздались мощные взрывы.
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