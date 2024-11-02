Атака БпЛА на Киев 2 ноября — новые данные о последствиях

Взрыв от дроновой атаки. Фото архивное: Reuters

В Киеве утром, 2 ноября, раздавались взрывы от дроновой атаки. Спасатели уже ликвидировали пожар в доме в Святошинском районе, в который попали обломки ударного российского беспилотника. Стало также известно, что в результате атаки пострадавший.

Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко и ГСЧС.

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Пожар в доме Святошинского района Киева. Фото: ГСЧС Украины

Пожарные тушат пламя. Фото: ГСЧС Украины

Тушение пожара. Фото: ГСЧС Украины

В ГСЧС сообщили, что в результате атаки БпЛА возник пожар в доме, охвативший 50 кв.м. Пока ее потушили. В доме есть серьезные разрушения

"На 16-м этаже и частичное разрушение в квартирах на 15 и 16 этажах, 16-этажного жилого дома в Святошинском районе города", — отметили в ГСЧС.

Также спасатели эвакуировали 18 жителей дома. Есть один пострадавший. Мужчине оказали необходимую помощь на месте.

Пожарные осматривают здание. Фото: КМВА

Падение обломков БПЛА в Киеве 2 ноября

Также Сергей Попко уточнил, что кроме Соломенского и Святошинского районов также зафиксировано падение обломков и в Днепровском.

"В результате чего в 9-этажном жилом доме на одном этаже произошло возгорание балкона на площади 2 м.кв. Информация о пострадавших не поступала", — уточнил начальник КМВА.

Поврежденное окно. Фото: КМВА

Кроме того, в КМВА показали другие разрушения – в результате взрывов в домах выбиты окна, повреждены авто.

Напомним, что воздушную тревогу в Киеве объявили сегодня утром в 04:54. Уже через несколько минут раздались мощные взрывы.