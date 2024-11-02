Атака БпЛА на Київ 2 листопада — нові дані про наслідки

Вибух від дронової атаки. Фото архівне: Reuters

У Києві вранці, 2 листопада, лунали вибухи від дронової атаки. Рятувальники вже ліквідували пожежу у будинку в Святошинському районі, в який влучили уламки російського ударного безпілотника. Стало також відомо, що внаслідок атаки є постраждалий.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко та ДСНС.

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Пожежа у будинку в Святошинському районі Києва. Фото: ДСНС України

Пожежники гасять полум'я. Фото: ДСНС України

Гасіння пожежі. Фото: ДСНС України

У ДСНС повідомили, що внаслідок атаки БпЛА виникла пожежа у будинку, яка охопила 50 кв.м. Наразі її загасили. У будинку є серйозні руйнування

"На 16-му поверсі та часткове руйнування у квартирах на 15 та 16 поверхах, 16-поверхового житлового будинку у Святошинському районі міста", — уточинили в ДСНС.

Також рятувальники евакуювали 18 мешканців будинку. Є один постраждалий. Чоловіку надали необхідну допомогу на місці.

Пожежники оглядають будівлю. Фото: КМВА

Падіння уламків БпЛА у Києві 2 листопада

Також Сергій Попко уточнив, що окрім Соломʼянського та Святошинського районів, також зафіксовано падіння уламків і в Дніпровському.

"Внаслідок чого у 9-поверховому житловому будинку на одному поверхів сталося загорання балкону на площі 2 м.кв. Інформація щодо потерпілих не надходила", — уточнив начальник КМВА.

Пошкоджене вікно. Фото: КМВА

Крім того, в КМВА показали інші руйнування — внаслідок вибухів у будинках вибиті вікна, пошкоджені авто.

Нагадаємо, що повітряну тривогу у Києві оголосили сьогодні вранці о 04:54. Вже за кілька хвилин пролунали потужні вибухи.