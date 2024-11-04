Ветер в Киеве валит деревья и сносит крыши зданий — горожане фиксируют на видео последствия непогоды

Дерево упало на проезжую часть. Фото: патрульная полиция Киева

В понедельник, 4 ноября, в Киеве и области сильные порывы ветра привели к падению деревьев и повреждению крыш домов. Кое-где перекрыто движение транспорта.

Об этом сообщают местные Telegram каналы.

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В патрульной полиции Киева сообщили, что из-за падения дерева на проезжую часть на улице Семьи Идзиковских в Соломенском районе движение транспорта перекрыто.

"На месте работают соответствующие службы. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки", — говорится в сообщении.

По информации Telegram каналов, древопад был зафиксирован в нескольких районах столицы.

Также сообщается о перебоях с электроснабжением, в частности исчез свет в Деснянском районе.

Ранее в Укргидрометцентре предупреждали о мокром снеге, морозе и сильных порывах ветра 15-20 м/с. Был объявлен первый уровень опасности.