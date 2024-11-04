Вітер у Києві валить дерева та зносить дахи будівель — містяни фіксують на відео наслідки негоди

Дерево впало на проїжджу частину. Фото: патрульна поліція Києва

У понеділок, 4 листопада, у Києві та області сильні пориви вітру призвели до падіння дерев та пошкодження дахів будинків. Подекуди перекрито рух транспорту.

Про це повідомляють місцеві Telegram канали.

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У патрульній поліції Києва повідомили, що через падіння дерева на проїжджу частину на вулиці Сім'ї Ідзиковських в Солом'янському районі — рух транспорту перекрито.

"На місці працюють відповідні служби. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки", — йдеться у повідомленні.

За інформацією Telegram каналів, деревопад зафіксували у кількох районах столиці.

Також повідомляється про перебої з електропостачанням, зокрема зникло світло у Деснянському районі.

Раніше в Укргідрометцентрі попереджали про мокрий сніг, мороз та сильні пориви вітру 15-20 м/с. Було оголошено перший рівень небезпеки.