Вітер у Києві валить дерева та зносить дахи будівель — містяни фіксують на відео наслідки негоди

У Києві потужний буревій зриває дахи і валить дерева — відео
У понеділок, 4 листопада, у Києві та області сильні пориви вітру призвели до падіння дерев та пошкодження дахів будинків. Подекуди перекрито рух транспорту.
Про це повідомляють місцеві Telegram канали.
Буревій у Києві
У патрульній поліції Києва повідомили, що через падіння дерева на проїжджу частину на вулиці Сім'ї Ідзиковських в Солом'янському районі — рух транспорту перекрито.
"На місці працюють відповідні служби. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки", — йдеться у повідомленні.
За інформацією Telegram каналів, деревопад зафіксували у кількох районах столиці.
Також повідомляється про перебої з електропостачанням, зокрема зникло світло у Деснянському районі.
Раніше в Укргідрометцентрі попереджали про мокрий сніг, мороз та сильні пориви вітру 15-20 м/с. Було оголошено перший рівень небезпеки.
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