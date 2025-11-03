В Киеве 3 ноября возобновили стабилизационные отключения света

Энергетик. Фото: ДТЭК

В Киеве в понедельник, 3 ноября, вернули стабилизационные отключения света. Они будут действовать с 16:00 до 22:00.

Об этом говорится в сообщении в приложении "Киев Цифровой".

Отключение света в Киеве 3 ноября

В сообщении отмечается, что сейчас электроэнергии мало.

"Действуют стабилизационные отключения с 16:00 до 22:00", — отмечается в приложении.

Пост в приложении. Фото: скриншот

Известно, что на завтра план отключений еще не сформировали.

В ДТЭК публиковали график отключения света в Киеве 3 ноября.

Графики отключения света в Киеве 3 ноября. Фото: ДТЭК

Напомним, в Укрэнерго сообщали, что 3 ноября будут применяться меры ограничения потребления света в отдельных регионах страны.

А и.о. председателя Госэнергонадзора Анатолий Замулко рассказал, почему невозможно создавать прогнозы отключения света в Украине на неделю.