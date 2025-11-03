Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве вернули стабилизационные отключения света

В Киеве вернули стабилизационные отключения света

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 16:01
обновлено: 16:06
В Киеве 3 ноября возобновили стабилизационные отключения света
Энергетик. Фото: ДТЭК

В Киеве в понедельник, 3 ноября, вернули стабилизационные отключения света. Они будут действовать с 16:00 до 22:00.

Об этом говорится в сообщении в приложении "Киев Цифровой".

Реклама
Читайте также:

Отключение света в Киеве 3 ноября

В сообщении отмечается, что сейчас электроэнергии мало.

"Действуют стабилизационные отключения с 16:00 до 22:00", — отмечается в приложении.

Відключення світла в Києві 3 листопада
Пост в приложении. Фото: скриншот

Известно, что на завтра план отключений еще не сформировали.

В ДТЭК публиковали график отключения света в Киеве 3 ноября.

Відключення світла в Києві 3 листопада
Графики отключения света в Киеве 3 ноября. Фото: ДТЭК

Напомним, в Укрэнерго сообщали, что 3 ноября будут применяться меры ограничения потребления света в отдельных регионах страны.

А и.о. председателя Госэнергонадзора Анатолий Замулко рассказал, почему невозможно создавать прогнозы отключения света в Украине на неделю.

Киев ДТЭК отключения света графики отключений света Киев цифровой
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации