В Киеве 3 ноября возобновили стабилизационные отключения света

В Киеве вернули стабилизационные отключения света
В Киеве в понедельник, 3 ноября, вернули стабилизационные отключения света. Они будут действовать с 16:00 до 22:00.
Об этом говорится в сообщении в приложении "Киев Цифровой".
Отключение света в Киеве 3 ноября
В сообщении отмечается, что сейчас электроэнергии мало.
"Действуют стабилизационные отключения с 16:00 до 22:00", — отмечается в приложении.
Известно, что на завтра план отключений еще не сформировали.
В ДТЭК публиковали график отключения света в Киеве 3 ноября.
Напомним, в Укрэнерго сообщали, что 3 ноября будут применяться меры ограничения потребления света в отдельных регионах страны.
А и.о. председателя Госэнергонадзора Анатолий Замулко рассказал, почему невозможно создавать прогнозы отключения света в Украине на неделю.
