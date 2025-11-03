У Києві 3 листопада відновили стабілізаційні відключення світла

У Києві повернули стабілізаційні відключення світла
У Києві у понеділок, 3 листопада, повернули стабілізаційні відключення світла. Вони діятимуть з 16:00 до 22:00.
Про це йдеться у повідомленні в застосунку "Київ Цифровий".
Відключення світла в Києві 3 листопада
У повідомленні наголошуються, що наразі електроенергії замало.
"Діють стабілізаційні відключення з 16:00 до 22:00", — зазначається у застосунку.
Відомо, що на завтра план відключень ще не сформували.
У ДТЕК публікували графік відключення світла в Києві 3 листопада.
Нагадаємо, в Укренерго повідомляли, що 3 листопада будуть застосовуватись заходи обмеження споживання світла в окремих регіонах країни.
А в.о голови Держенергонагляду Анатолій Замулко розповів, чому неможливо створювати прогнози відключення світла в Україні на тиждень.
