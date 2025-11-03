Відео
У Києві повернули стабілізаційні відключення світла

У Києві повернули стабілізаційні відключення світла

Дата публікації: 3 листопада 2025 16:01
Оновлено: 16:36
У Києві 3 листопада відновили стабілізаційні відключення світла
Енергетик. Фото: ДТЕК

У Києві у понеділок, 3 листопада, повернули стабілізаційні відключення світла. Вони діятимуть з 16:00 до 22:00.

Про це йдеться у повідомленні в застосунку "Київ Цифровий".

У повідомленні наголошуються, що наразі електроенергії замало. 

"Діють стабілізаційні відключення з 16:00 до 22:00", — зазначається у застосунку.

Відключення світла в Києві 3 листопада
Повідомлення в застосунку. Фото: скриншот

Відомо, що на завтра план відключень ще не сформували. 

У ДТЕК публікували графік відключення світла в Києві 3 листопада.

Відключення світла в Києві 3 листопада
Графіки відключення світла в Києві 3 листопада. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, в Укренерго повідомляли, що 3 листопада будуть застосовуватись заходи обмеження споживання світла в окремих регіонах країни.

А в.о голови Держенергонагляду Анатолій Замулко розповів, чому неможливо створювати прогнози відключення світла в Україні на тиждень.

Київ ДТЕК відключення світла графіки відключень світла Київ цифровий
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
