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В Киеве возвращаются к графикам отключения света — прогноз на понедельник

16 июня 2024 21:57
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Графики отключения света в Киеве на 17 июня
Кофейня во время блэкаута. Фото: Andrii Gorb / Facebook
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В понедельник, 17 июня, графики отключения электроснабжения в Киеве и Киевской области будут действовать в течение всего дня. Энергетики отмечают, что потребление электроэнергии выросло.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Киевские региональные электросети в Facebook.

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В ДТЭК отмечают, что графики отключения будут действовать в течение всего дня.

"17 июня, с 08:00 до 24:00, НЭК Укрэнерго внедряет стабилизационные отключения электроэнергии", — говорится в сообщении.

В Укрэнерго добавляют, что причиной возврата к графикам отключения является прогнозируемый рост потребления в начале рабочей недели.

В то же время в энергетической компании подчеркивают, что питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Ранее в Укрэнерго сообщили, что на следующей неделе ситуация в энергосистеме Украины будет более сложной. Избежать отключений бытовых потребителей не получится.

Также мы сообщали, что в результате российских обстрелов в Украине фиксируется значительный дефицит электроэнергии. В то же время Словакия помогала Украине с этим и предоставила 400 тысяч мегаватт электроэнергии.

Кроме того, в интервью Новини.LIVE директор Центра исследований энергетики Александр Харченко подчеркнул, что подземных электростанций в Украине не будет из-за высокой цены реализации такого проекта.

отключения света
свет
Киев
электроэнергия
ДТЭК
энергетика
Киевская область

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