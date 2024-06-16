Графіки відключення світла у Києві на 17 червня

У Києві повертаються до графіків відключення світла — прогноз на понеділок
У понеділок, 17 червня, графіки відключення електропостачання в Києві та Київській області діятимуть протягом усього дня. Енергетики зазначають, що споживання електроенергії зросло.
Про це повідомили в пресслужбі ДТЕК Київські регіональні електромережі у Facebook.
Коли діятимуть графіки відключення світла у Києві та області
У ДТЕК зазначають, що графіки відключення діятимуть протягом усього дня.
"17 червня, з 08:00 до 24:00, НЕК Укренерго впроваджує стабілізаційні відключення електроенергії", — йдеться у повідомленні.
В Укренерго додають, що причиною повернення до графіків відключення є прогнозоване зростання споживання на початку робочого тижня.
Водночас в енергетичній компанії наголошують, що живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.
Раніше в Укренерго повідомили, що наступного тижня ситуація в енергосистемі України буде складнішою. Уникнути відключень побутових споживачів не вдасться.
Також ми повідомляли, що внаслідок російських обстрілів в Україні фіксують значний дефіцит електроенергії. Водночас Словаччина допомагала Україні з цим й надала 400 тисяч мегават електроенергії.
Крім того, в інтерв'ю Новини.LIVE директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко наголосив, що підземних електростанцій в Україні не буде через високу ціну реалізації такого проєкту.
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