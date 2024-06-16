Графіки відключення світла у Києві на 17 червня

Кав'ярня під час блекауту. Фото: Andrii Gorb / Facebook

У понеділок, 17 червня, графіки відключення електропостачання в Києві та Київській області діятимуть протягом усього дня. Енергетики зазначають, що споживання електроенергії зросло.

Про це повідомили в пресслужбі ДТЕК Київські регіональні електромережі у Facebook.

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У ДТЕК зазначають, що графіки відключення діятимуть протягом усього дня.

"17 червня, з 08:00 до 24:00, НЕК Укренерго впроваджує стабілізаційні відключення електроенергії", — йдеться у повідомленні.

В Укренерго додають, що причиною повернення до графіків відключення є прогнозоване зростання споживання на початку робочого тижня.

Водночас в енергетичній компанії наголошують, що живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Раніше в Укренерго повідомили, що наступного тижня ситуація в енергосистемі України буде складнішою. Уникнути відключень побутових споживачів не вдасться.

Також ми повідомляли, що внаслідок російських обстрілів в Україні фіксують значний дефіцит електроенергії. Водночас Словаччина допомагала Україні з цим й надала 400 тисяч мегават електроенергії.

Крім того, в інтерв'ю Новини.LIVE директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко наголосив, що підземних електростанцій в Україні не буде через високу ціну реалізації такого проєкту.