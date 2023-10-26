Разоблачение директора ритуальной службы в Киеве, который присвоил бюджетные средства

Разоблачение директора ритуальной службы в Киеве. Фото: Нацполиция

В столице сообщили о подозрении директору ритуальной службы. Он присвоил почти 32 миллиона гривен местного бюджета.

Об этом пишет пресс-служба Национальной полиции Украины.

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Отмечается, что мужчина фиктивно трудоустроил 23 работника и насчитывал им зарплату.

Кроме того, подозрение вручили и бывшей работнице, которая помогала снимать наличные средства с банковских карт "сотрудников". За такие действия они могут получить от пяти до двенадцати лет тюрьмы.

Разоблачение организаторов схемы в Киеве. Фото: Нацполиция

Незаконное присвоение средств

"По данным следствия, в течение 2020-2023 годов директор ритуальной службы одного из местных коммунальных предприятий фиктивно устроил к себе на работу 23 работника. Совместно с подчиненными фигурант внес личные данные "работников" в официальные документы, после чего на оформленные банковские карты незаконно начислялась заработная плата", — говорится в сообщении.

Таким образом он имел доступ к платежным картам, поэтому перечислял эти средства на подконтрольные счета или же обналичивал. С помощью такой схемы злоумышленники присвоили почти 32 млн грн.

"Благодаря проведенным мероприятиям уже обеспечено возмещение 16 млн грн нанесенного ущерба", — добавили в Нацполиции.

Напомним, ранее директору общества было выдвинуто подозрение Львовской областной прокуратурой. Ему инкриминируют растрату средств, которые выделялись для ВПО.