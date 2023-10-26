Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве сообщили о подозрении директору ритуальной службы, который присвоил 32 млн грн arrow

В Киеве сообщили о подозрении директору ритуальной службы, который присвоил 32 млн грн

26 октября 2023 14:07
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Разоблачение директора ритуальной службы в Киеве, который присвоил бюджетные средства
Разоблачение директора ритуальной службы в Киеве. Фото: Нацполиция
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В столице сообщили о подозрении директору ритуальной службы. Он присвоил почти 32 миллиона гривен местного бюджета.

Об этом пишет пресс-служба Национальной полиции Украины.

Читайте также:

В чем заключалась схема подозреваемого

Отмечается, что мужчина фиктивно трудоустроил 23 работника и насчитывал им зарплату.

Кроме того, подозрение вручили и бывшей работнице, которая помогала снимать наличные средства с банковских карт "сотрудников". За такие действия они могут получить от пяти до двенадцати лет тюрьмы.

директор ритуальной службы присвоил средства
Разоблачение организаторов схемы в Киеве. Фото: Нацполиция

Незаконное присвоение средств

"По данным следствия, в течение 2020-2023 годов директор ритуальной службы одного из местных коммунальных предприятий фиктивно устроил к себе на работу 23 работника. Совместно с подчиненными фигурант внес личные данные "работников" в официальные документы, после чего на оформленные банковские карты незаконно начислялась заработная плата", — говорится в сообщении.

Таким образом он имел доступ к платежным картам, поэтому перечислял эти средства на подконтрольные счета или же обналичивал. С помощью такой схемы злоумышленники присвоили почти 32 млн грн.

"Благодаря проведенным мероприятиям уже обеспечено возмещение 16 млн грн нанесенного ущерба", — добавили в Нацполиции.

Напомним, ранее директору общества было выдвинуто подозрение Львовской областной прокуратурой. Ему инкриминируют растрату средств, которые выделялись для ВПО.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

06:40Цены на металлолом в октябре: сколько стоит 1 кг черных металлов в Украине

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме