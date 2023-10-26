Викриття директора ритуальної служби у Києві, який привласнив бюджетні кошти

Викриття директора ритуальної служби у Києві. Фото: Нацполіція

У столиці повідомили про підозру директору ритуальної служби. Він привласнив майже 32 мільйони гривень місцевого бюджету.

Про це пише пресслужба Національної поліції України.

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Зазначається, що чоловік фіктивно працевлаштував 23 працівників та нараховував їм зарплатню.

Крім того, підозру вручили і колишній працівниці, яка допомагала знімати готівкові кошти з банківських карток "співробітників". За такі дії вони можуть отримати від п'яти до дванадцяти років в'язниці.

Викриття організаторів схеми у Києві. Фото: Нацполіція

Незаконне привласнення коштів

"За даними слідства, упродовж 2020-2023 років директор ритуальної служби одного з місцевих комунальних підприємств фіктивно влаштував до себе на роботу 23 працівники. Спільно з підлеглими фігурант вніс особисті дані "працівників" до офіційних документів, після чого на оформлені банківські картки незаконно нараховувалася заробітна плата", — йдеться у повідомленні.

Таким чином він мав доступ до платіжних карток, тому перераховував ці кошти на підконтрольні рахунки або ж переводив їх у готівку. За допомогою такої схеми, зловмисники привласнили майже 32 млн грн.

"Завдяки проведеним заходам вже забезпечено відшкодування 16 млн грн завданих збитків", — додали у Нацполіції.

Нагадаємо, раніше директору товариства було висунуто підозру Львівською обласною прокуратурою. Йому інкримінують розтрату коштів, які виділялись для ВПО.