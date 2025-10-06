Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве воздушная тревога — чем оккупанты атакуют столицу Украины

В Киеве воздушная тревога — чем оккупанты атакуют столицу Украины

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 02:15
На Киев надвигаются дроны-камикадзе российских оккупантов, сообщают в КГГА
Мобильная группа ПВО ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В столице Украины раздаются сигналы воздушной тревоги. Власти Киева призывают граждан направляться в укрытия.

Об этом сообщают в КГГА.

Реклама
Читайте также:

Какая сейчас воздушная опасность в столице

У Києві повітряна тривога — чим окупанти атакують столицю України - фото 1
Сообщение о воздушной тревоге в Киеве. Фото: Скриншот

Согласно официальному сообщению, российские оккупанты снова пытаются атаковать Киев и Киевскую область дронами-камикадзе.

Какова ситуация в небе Украины

В Киеве воздушная тревога — чем оккупанты атакуют столицу Украины - фото 2
Воздушные тревоги в Украине. Фото: Скриншот

Согласно сообщению мониторингового портала Ukrainealarm, на 00:26 дроны-камикадзе РФ зафиксированы в Черниговской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. В "красной зоне" опасности Житомирская, Черкасская, Кировградская, Николаевская, Херсонская и Запорожская области.

Напомним, в ночь на 6 октября российские захватчики атаковали Харьков своими дронами. В результате в городе четыре человека получили ранения.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью оккупанты РФ комбинированно ударили по Львовской области. Погибла целая семья, а в городе и области обнаружили масштабные разрушения.

Киев воздушная тревога дроны война в Украине атака
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации