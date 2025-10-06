На Киев надвигаются дроны-камикадзе российских оккупантов, сообщают в КГГА

В Киеве воздушная тревога — чем оккупанты атакуют столицу Украины
В столице Украины раздаются сигналы воздушной тревоги. Власти Киева призывают граждан направляться в укрытия.
Об этом сообщают в КГГА.
Какая сейчас воздушная опасность в столице
Согласно официальному сообщению, российские оккупанты снова пытаются атаковать Киев и Киевскую область дронами-камикадзе.
Какова ситуация в небе Украины
Согласно сообщению мониторингового портала Ukrainealarm, на 00:26 дроны-камикадзе РФ зафиксированы в Черниговской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. В "красной зоне" опасности Житомирская, Черкасская, Кировградская, Николаевская, Херсонская и Запорожская области.
Напомним, в ночь на 6 октября российские захватчики атаковали Харьков своими дронами. В результате в городе четыре человека получили ранения.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью оккупанты РФ комбинированно ударили по Львовской области. Погибла целая семья, а в городе и области обнаружили масштабные разрушения.
