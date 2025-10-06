На Киев надвигаются дроны-камикадзе российских оккупантов, сообщают в КГГА

Мобильная группа ПВО ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В столице Украины раздаются сигналы воздушной тревоги. Власти Киева призывают граждан направляться в укрытия.

Об этом сообщают в КГГА.

Какая сейчас воздушная опасность в столице

Сообщение о воздушной тревоге в Киеве. Фото: Скриншот

Согласно официальному сообщению, российские оккупанты снова пытаются атаковать Киев и Киевскую область дронами-камикадзе.

Какова ситуация в небе Украины

Воздушные тревоги в Украине. Фото: Скриншот

Согласно сообщению мониторингового портала Ukrainealarm, на 00:26 дроны-камикадзе РФ зафиксированы в Черниговской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. В "красной зоне" опасности Житомирская, Черкасская, Кировградская, Николаевская, Херсонская и Запорожская области.

Напомним, в ночь на 6 октября российские захватчики атаковали Харьков своими дронами. В результате в городе четыре человека получили ранения.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью оккупанты РФ комбинированно ударили по Львовской области. Погибла целая семья, а в городе и области обнаружили масштабные разрушения.