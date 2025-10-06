На Київ насуваються дрони-камікадзе російських окупантів, повідомляють у КМДА

Мобільна група ППО ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У столиці України лунають сигнали повітряної тривоги. Влада Києва закликає громадян прямувати до укриттів.

Про це повідомляють у КМДА.

Яка зараз повітряна небезпека у столиці

Повідомлення про повітряну тривогу у Києві. Фото: Скриншот

Згідно з офіційним повідомленням, російські окупанти знову намагаються атакувати Київ та Київську область дронами-камікадзе.

Яка ситуація в небі України

Повітряні тривоги в Україні. Фото: Скриншот

Згідно з повідомленням моніторингового порталу Ukrainealarm, на 00:26 дрони-камікадзе РФ зафіксовані у Чернігівській, Полтавській. харківській та Дніпропетровській областях. У "червоній зоні" небезпеки Житомирська, Черкаська, Кіровградська, Миколаївська, Херсонська та Запорізька області.

Нагадаємо, в ніч на 6 жовтня російські загарбники атакували Харків своїми дронами. В результаті у місті четверо людей зазнали поранень.

Раніше повідомлялось, що минулої ночі окупанти РФ комбіновано вдарили по Львівщині. Загинула ціла родина, а в місті та області виявили масштабні руйнування.