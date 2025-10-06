На Київ насуваються дрони-камікадзе російських окупантів, повідомляють у КМДА

У Києві повітряна тривога — чим окупанти атакують столицю України
У столиці України лунають сигнали повітряної тривоги. Влада Києва закликає громадян прямувати до укриттів.
Про це повідомляють у КМДА.
Яка зараз повітряна небезпека у столиці
Згідно з офіційним повідомленням, російські окупанти знову намагаються атакувати Київ та Київську область дронами-камікадзе.
Яка ситуація в небі України
Згідно з повідомленням моніторингового порталу Ukrainealarm, на 00:26 дрони-камікадзе РФ зафіксовані у Чернігівській, Полтавській. харківській та Дніпропетровській областях. У "червоній зоні" небезпеки Житомирська, Черкаська, Кіровградська, Миколаївська, Херсонська та Запорізька області.
Нагадаємо, в ніч на 6 жовтня російські загарбники атакували Харків своїми дронами. В результаті у місті четверо людей зазнали поранень.
Раніше повідомлялось, що минулої ночі окупанти РФ комбіновано вдарили по Львівщині. Загинула ціла родина, а в місті та області виявили масштабні руйнування.
