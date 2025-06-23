Российские оккупанты снова запустили по Киеву дроны-камикадзе

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Российские оккупанты как по расписанию в очередной раз атакуют столицу Украины. Местные власти объявили в городе воздушную тревогу.

Соответствующее сообщение сделала КГГА.

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