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Главная Киев В Киеве воздушная тревога — чем РФ атакует столицу

В Киеве воздушная тревога — чем РФ атакует столицу

Ua en ru
Дата публикации 23 июня 2025 23:42
Российские оккупанты снова запустили по Киеву дроны-камикадзе
Срочная новость
Ключові моменти Что грозит Киеву

Российские оккупанты как по расписанию в очередной раз атакуют столицу Украины. Местные власти объявили в городе воздушную тревогу.

Соответствующее сообщение сделала КГГА.

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Как сообщают в городской администрации, агрессор запустил в направление Киева дроны-камикадзе. в КГГА призывают горожан направляться в Укрытия.

Новость обновляется...

Киев беспилотники воздушная тревога война в Украине атака
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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