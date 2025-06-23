Российские оккупанты снова запустили по Киеву дроны-камикадзе

В Киеве воздушная тревога — чем РФ атакует столицу
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Ключові моменти Что грозит Киеву
Российские оккупанты как по расписанию в очередной раз атакуют столицу Украины. Местные власти объявили в городе воздушную тревогу.
Соответствующее сообщение сделала КГГА.
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Как сообщают в городской администрации, агрессор запустил в направление Киева дроны-камикадзе. в КГГА призывают горожан направляться в Укрытия.
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