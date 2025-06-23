Російські окупанти знову запустили по Києву дрони-камікадзе

Мобільна група ППО ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти як за розкладом вчергове атакують столицю України. Місцева влада оголосила у місті повітряну тривогу.

Відповідне повідомлення зробила КМДА.

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Повідомлення від КМДА. Фото: Скриншот

Як повідомляють в міській адміністрації, агресор запустив у напрямок Києва дрони-камікадзе. У КМДА закликають містян прямувати до Укриттів.

Ситуація з повітряними тривогами

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За повідомленнями моніторингового порталу Ukrainealarm, на 00:12 ворог атакує дронами не тільки Київську, але й Сумську, Одеську, Миколаївську та Черкаську області. В регіонах оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, напередодні вдень російські окупанти вдарили по ліцею у Білгород-Дністровському. Там є руйнування та загиблі.

Також у столиці зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу. Окупанти минулої ночі атакували Київ ракетами та ударними безпілотниками.