Російські окупанти знову запустили по Києву дрони-камікадзе

У Києві повітряна тривога — чим РФ атакує столицю
Російські окупанти як за розкладом вчергове атакують столицю України. Місцева влада оголосила у місті повітряну тривогу.
Відповідне повідомлення зробила КМДА.
Що загрожує Києву
Як повідомляють в міській адміністрації, агресор запустив у напрямок Києва дрони-камікадзе. У КМДА закликають містян прямувати до Укриттів.
Ситуація з повітряними тривогами
За повідомленнями моніторингового порталу Ukrainealarm, на 00:12 ворог атакує дронами не тільки Київську, але й Сумську, Одеську, Миколаївську та Черкаську області. В регіонах оголошено повітряну тривогу.
Нагадаємо, напередодні вдень російські окупанти вдарили по ліцею у Білгород-Дністровському. Там є руйнування та загиблі.
Також у столиці зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу. Окупанти минулої ночі атакували Київ ракетами та ударними безпілотниками.
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