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В Киеве воздушная тревога — чем столицу атакует враг

1 декабря 2024 01:14
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
На Киев надвигается сразу примерно десять дронов-камикадзе
Атака дронов-камикаде. Иллюстративное фото: УНИАН
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

В эти минуты в столице Украины объявлена воздушная тревога. Враг снова атакует Киев.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.

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Мониторинговые каналы сообщают, что на столичный регион надвигается сразу с десяток дронов-камикадзе "Шахед".

В Киеве воздушная тревога — чем столицу атакует враг - фото 1
Сообщение об атаке дронов. Фото: Скриншот

Напомним, в ночь на 26 ноября кафиры в очередной раз атаковали Украину "шахедами". Зеленский отреагировал на обстрелы.

Также 25 ноября Зеленский провел заседание Ставки, посвященное вопросам энергетики и ее защиты.

Киев дрон Шахид-136 воздушная тревога война в Украине атака

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23:59 США разорвали стратегическое партнерство с Грузией — причина

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