На Киев надвигается сразу примерно десять дронов-камикадзе

В Киеве воздушная тревога — чем столицу атакует враг
1 декабря 2024 01:14
Атака дронов-камикаде. Иллюстративное фото: УНИАН
В эти минуты в столице Украины объявлена воздушная тревога. Враг снова атакует Киев.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.
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Мониторинговые каналы сообщают, что на столичный регион надвигается сразу с десяток дронов-камикадзе "Шахед".
Напомним, в ночь на 26 ноября кафиры в очередной раз атаковали Украину "шахедами". Зеленский отреагировал на обстрелы.
Также 25 ноября Зеленский провел заседание Ставки, посвященное вопросам энергетики и ее защиты.
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