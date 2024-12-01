На Киев надвигается сразу примерно десять дронов-камикадзе

Атака дронов-камикаде. Иллюстративное фото: УНИАН

В эти минуты в столице Украины объявлена воздушная тревога. Враг снова атакует Киев.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.

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Мониторинговые каналы сообщают, что на столичный регион надвигается сразу с десяток дронов-камикадзе "Шахед".

Сообщение об атаке дронов. Фото: Скриншот

Напомним, в ночь на 26 ноября кафиры в очередной раз атаковали Украину "шахедами". Зеленский отреагировал на обстрелы.

Также 25 ноября Зеленский провел заседание Ставки, посвященное вопросам энергетики и ее защиты.