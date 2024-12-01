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У Києві повітряна тривога — чим столицю атакує ворог

1 грудня 2024 01:14
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
На Київ рухається відразу приблизно десять дронів-камікадзе
Атака дрона-камікадзе. Ілюстративне фото: УНІАН
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

В ці хвилини у столиці України оголошена повітряна тривога. Ворог знову атакує Київ.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України

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Моніторингові канали повідомляють, що на столичний регіон насувається відразу з десяток дронів-камікадзе "Шахед".

У Києві повітряна тривога — чим столицю атакує ворог - фото 1
Повідомлення про атаку дронів. Фото: Скриншот

Нагадаємо, у ніч на 26 листопада окупанти вкотре атакували Україну "шахедами". Зеленський відреагував на обстріл.

Також 25 листопада Зеленський провів засідання Ставки, присвячене питанням енергетики та її захисту.

Київ дрон Шахід-136 повітряна тривога війна в Україні атака

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