На Київ рухається відразу приблизно десять дронів-камікадзе

У Києві повітряна тривога — чим столицю атакує ворог
1 грудня 2024 01:14
Атака дрона-камікадзе. Ілюстративне фото: УНІАН
В ці хвилини у столиці України оголошена повітряна тривога. Ворог знову атакує Київ.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.
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Моніторингові канали повідомляють, що на столичний регіон насувається відразу з десяток дронів-камікадзе "Шахед".
Нагадаємо, у ніч на 26 листопада окупанти вкотре атакували Україну "шахедами". Зеленський відреагував на обстріл.
Також 25 листопада Зеленський провів засідання Ставки, присвячене питанням енергетики та її захисту.
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