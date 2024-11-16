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В Киеве воздушная тревога и работает ПВО — что летит на столицу

16 ноября 2024 03:31
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
На Киев и другие области Украины надвигаются дроны Шахед
Работа мобильной группы ПВО. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

В столице Украины сейчас объявлена воздушная тревога, а звуки взрывов, которые слышат киевляне, являются результатом работы ПВО. КМВА призывает горожан оставаться в укрытиях.

Об этом сообщается в Telegram-канале КМВА.

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В Киеве воздушная тревога и работает ПВО - летящий на столицу - фото 1
Предупреждение от КМВА. Фото: Скриншот

По данным мониторинговых каналов, на Киев надвигаются дроны-камикадзе "Шахед". Они двигаются со стороны Житомирской области.

Кроме того, по данным Воздушных Сил ВС Украины, движение вражеских дронов из Одесщины в Винницкую область, из Полтавщины на Черкасщину, из Сумщины на Полтавщину.

В Киеве воздушная тревога и работающая ПВО — летящая на столицу - фото 2
Предупреждение о движении дронов РФ. Фото: Скриншот

Напомним, вечером 14 ноября военные РФ нанесли массированный удар по Одессе и Одесскому району. Произошло несколько пожаров, есть жертвы.

Также мы писали, что в результате атаки по Одессе погибла 35-летняя женщина. Из-за повреждений инфраструктуры сейчас 40 тысяч одесситов остаются без отопления.

Киев обстрелы ПВО дроны война в Украине Шахед

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