На Київ та інші області України насуваються дрони Шахед

Робота мобільної групи ППО. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У столиці України зараз оголошена повітряна тривога, а вибухи, які чують кияни, є результатом роботи ППО. Містян КМВА закликає залишатись в укриттях.

Про це повідомляється в Telegram-каналі КМВА.

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Попередження від КМВА. Фото: Скриншот

За даними моніторингових каналів, на Київ насуваються дрони-камікадзе "Шахед". Вони рухаються з боку Житомирської області.

Крім того, за даними Повітряних Сил ЗС України, рух ворожих дронів з Одещини на Вінничини, з Полтавщини на Черкащину, з Сумщини на Полтавщину.

Попередження про рух дронів РФ. Фото: Скриншот

Нагадаємо, ввечері 14 листопада військові РФ завдали масованого удару по Одесі та Одеському району. Сталися кілька пожеж, є жертви.

Також ми писали, що внаслідок атаки по Одесі загинула 35-річна жінка. Через пошкодження інфраструктури наразі 40 тисяч одеситів залишаються без опалення.