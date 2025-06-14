Власти Киева объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки РФ

В Киеве воздушная тревога — что угрожает столице
В столице Украины объявлена воздушная тревога. Киев могут атаковать дроны-камикадзе.
Об этом сообщает КГВА.
Что известно
Власти столицы призывают жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги.
Если есть проблемы с доступом к укрытию, или обращение через "Киев Цифровой" осталось без ответа, сообщите об этом в @KyivShelterBot.
Ситуация с тревогами в Украине
На данный момент по данным портала Ukrainealarm, опасность атак дронами российских оккупантов наблюдается по всей правобережной Украине. В частности, под атакой находятся Харьковская, Сумская, Черниговская, Полтавская, Херсонская, Днепропетровская, Николаевская, Кировоградская, Запорожская и Черкасская области.
Ранее сообщалось, что в ночь на 14 июня российские захватчики в очередной раз атаковали Украину беспилотниками. Однако украинским защитникам неба удалось уничтожить значительную часть вражеских целей.
Также сообщалось, что в ночь на 14 июня беспилотники атаковали территорию России.
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