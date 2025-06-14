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Главная Киев В Киеве воздушная тревога — что угрожает столице

В Киеве воздушная тревога — что угрожает столице

Ua en ru
Дата публикации 14 июня 2025 23:12
Власти Киева объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки РФ
Срочная новость
Ключові моменти Что известно Ситуация с тревогами в Украине

В столице Украины объявлена воздушная тревога. Киев могут атаковать дроны-камикадзе.

Об этом сообщает КГВА.

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Что известно

В Киеве воздушная тревога — что угрожает столице - фото 1
Сообщение КГВА. Фото: Скриншот

Власти столицы призывают жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги.

Если есть проблемы с доступом к укрытию, или обращение через "Киев Цифровой" осталось без ответа, сообщите об этом в @KyivShelterBot.

Ситуация с тревогами в Украине

В Киеве воздушная тревога — что угрожает столице - фото 2
Карта воздушных тревог в Украине. Фото: Скриншот

На данный момент по данным портала Ukrainealarm, опасность атак дронами российских оккупантов наблюдается по всей правобережной Украине. В частности, под атакой находятся Харьковская, Сумская, Черниговская, Полтавская, Херсонская, Днепропетровская, Николаевская, Кировоградская, Запорожская и Черкасская области.

Ранее сообщалось, что в ночь на 14 июня российские захватчики в очередной раз атаковали Украину беспилотниками. Однако украинским защитникам неба удалось уничтожить значительную часть вражеских целей.

Также сообщалось, что в ночь на 14 июня беспилотники атаковали территорию России.

Киев ППО воздушная тревога дроны война в Украине атака
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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