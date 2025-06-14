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Головна Київ У Києві повітряна тривога — що загрожує столиці

У Києві повітряна тривога — що загрожує столиці

Ua en ru
Дата публікації: 14 червня 2025 23:12
Влада Києва оголосила повітряну тривогу через загрозу атаки РФ
Термінова новина
Ключові моменти Що відомо Ситуація з тривогами в Україні

У столиці України оголошена повітряна тривога. Київ можуть атакувати дрони-камікадзе.

Про це повідомляє КМВА.

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Що відомо

У Києві повітряна тривога — що загрожує столиці - фото 1
Повідомлення КМВА. Фото: Скриншот

Влада столиці закликає мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги. 

Якщо є проблеми з доступом до укриття, або звернення через "Київ Цифровий" залишилося без відповіді, повідомте про це в @KyivShelterBot.

Ситуація з тривогами в Україні

У Києві повітряна тривога — що загрожує столиці - фото 2
Мапа повітряних тривог в Україні. Фото: Скриншот

На цей момент за даними порталу Ukrainealarm, небезпека атак дронами російських окупантів спостерігається по всій правобережній Україні. Зокрема під атаки перебувають Харківська, Сумська, Чернігівська, Полтавська, Херсонська, Дніпропетровська, Миколаївська, Кіровоградська, Запорізька та Черкаська області.

Раніше повідомлялось, що у ніч проти 14 червня російські загарбники вкотре атакували Україну безпілотниками. Однак українським оборонцям неба вдалося знищити значну частину ворожих цілей.

Також повідомлялось, що у ніч проти 14 червня безпілотники атакували територію Росії.

Київ ППО повітряна тривога дрони війна в Україні атака
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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