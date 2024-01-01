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В Киеве воздушная тревога — зафиксировано движение БпЛА

1 января 2024 15:53
обновлено: 16:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Киеве воздушная тревога — зафиксировано движение БпЛА
Дрон-камикадзе shahed-136. Иллюстративное фото: depositphotos
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Киеве и области объявлена воздушная тревога днем 1 января. Стало известно о движении ударных беспилотников, работающих Силы ПВО.

Об этом сообщает КМВА.

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"Воздушная тревога в Киеве связана с угрозой применения БпЛА", — говорится в сообщении.

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Скриншот поста КМВА

В то же время, об опасности предупредили и в Киевской ОВА.

"В воздушном пространстве зафиксирована БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", — отметили там.

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Скриншот поста ОВА

Напомним, что в ряде областей Украины идет воздушная тревога. Опасность сохраняется из-за движения вражеских беспилотников shahed-136.

Также мы писали, что в новогоднюю ночь 2024 года российские кафиры применили рекордное количество "шахедов" для того, чтобы атаковать Украину. Однако нашим защитникам удалось уничтожить 87 вражеских беспилотников из 90-ти.

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