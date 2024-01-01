В Киеве воздушная тревога — зафиксировано движение БпЛА

Дрон-камикадзе shahed-136. Иллюстративное фото: depositphotos

В Киеве и области объявлена воздушная тревога днем 1 января. Стало известно о движении ударных беспилотников, работающих Силы ПВО.

Об этом сообщает КМВА.

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"Воздушная тревога в Киеве связана с угрозой применения БпЛА", — говорится в сообщении.

Скриншот поста КМВА

В то же время, об опасности предупредили и в Киевской ОВА.

"В воздушном пространстве зафиксирована БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", — отметили там.

Скриншот поста ОВА

Напомним, что в ряде областей Украины идет воздушная тревога. Опасность сохраняется из-за движения вражеских беспилотников shahed-136.

Также мы писали, что в новогоднюю ночь 2024 года российские кафиры применили рекордное количество "шахедов" для того, чтобы атаковать Украину. Однако нашим защитникам удалось уничтожить 87 вражеских беспилотников из 90-ти.