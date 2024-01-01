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У Києві повітряна тривога — зафіксовано рух БпЛА

1 січня 2024 15:53
оновлено: 16:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Києві повітряна тривога — зафіксовано рух БпЛА
Дрон-камікадзе shahed-136. Ілюстративне фото: depositphotos
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Києві та області оголошено повітряну тривогу вдень 1 січня. Стало відомо про рух ударних безпілотників, працюють Сили ППО.

Про це повідомляє КМВА.

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"Повітряна тривога в Києві повʼязана із загрозою застосування БпЛА", — йдеться у повідомленні.

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Скриншот допису КМВА

Водночас про небезпеку попередили і в Київській ОВА.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", — зазначили там.

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Скриншот допису ОВА

Нагадаємо, що в низці областей України триває повітряна тривога. Небезпека зберігається через рух ворожих безпілотників shahed-136.

Також ми писали, що в новорічну ніч 2024 року російські окупанти застосували рекордну кількість "шахедів" для того, аби атакувати Україну. Проте нашим захисникам вдалося знищити 87 ворожих безпілотників з 90. 

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