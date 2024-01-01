У Києві повітряна тривога — зафіксовано рух БпЛА

Дрон-камікадзе shahed-136. Ілюстративне фото: depositphotos

У Києві та області оголошено повітряну тривогу вдень 1 січня. Стало відомо про рух ударних безпілотників, працюють Сили ППО.

Про це повідомляє КМВА.

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"Повітряна тривога в Києві повʼязана із загрозою застосування БпЛА", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису КМВА

Водночас про небезпеку попередили і в Київській ОВА.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", — зазначили там.

Скриншот допису ОВА

Нагадаємо, що в низці областей України триває повітряна тривога. Небезпека зберігається через рух ворожих безпілотників shahed-136.

Також ми писали, що в новорічну ніч 2024 року російські окупанти застосували рекордну кількість "шахедів" для того, аби атакувати Україну. Проте нашим захисникам вдалося знищити 87 ворожих безпілотників з 90.