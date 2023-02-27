Дом на Лобановского полностью восстановили: фото и видео

Работы по реконструкции длились 10 месяцев

25-этажка по проспекту Лобановского 6а в Киеве, куда российская ракета попала ровно назад – 26 февраля – уже восстановлена, пострадавшие квартиры отстроены.

Дом, как и большинство его жителей, вернулись к жизни, сообщают Новини.LIVE.

Напомним, около 9 утра 26 февраля 2022 года в 25-этажку попала российская ракета. Это был третий день полномасштабного вторжения российкой армии в Украину. Ракета зашла под углом и разрушила шесть квартир на четырех верхних этажах с 18 по 21. Они не были пригодны для жизни.

Основной удар пришелся на детские комнаты, по проекту расположенные на углу дома. Обошлось без погибших, поскольку половина жильцов дома к тому времени уже уехала, а оставшиеся жили в коридоре, соблюдая правила двух стен.

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"В мае согласовали проект и началась реконструкция. Все лето мы жили на строительной площадке, но никто не жаловался. Наоборот, переживали, когда работы стихали. Так и произошло, хоть мы в это и не верили. Поэтому не надо опускать руки, надо иметь надежду и веру", — говорит жительница дома и участница инициативной группы по восстановлению многоэтажки Елена Чумакова.

Согласно сообщению компании "Жилинвестстрой-УКБ", работы по восстановлению 25-этажки на проспекте Лобановского 6-я выполнили за счет города. Общая смета проекта составила около 50 млн. гривен.