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У Києві повністю відновили відому багатоповерхівку, куди рік тому влучила ракета

27 лютого 2023 20:04
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст
Будинок на Лобановського повністю відновили: фото та відео
Роботи з реконструкції тривали 10 місяців
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст


25-поверхівка по проспекту Лобановського 6а у Києві, куди російська ракета влучила рівно тому — 26 лютого — уже відновлена, постраждалі квартири відбудовані.

Будинок як і більшість його жителів повернулися до життя, повідомляють Новини.LIVE.

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Нагадаємо, близько 9 ранку 26 лютого 2022 року у 25-ти поверхівку влучила російська ракета. Це був третій день повномасштабного вторгнення російської армії до України. Ракета зайшла під кутом і зруйнувала шість квартир на чотирьох верхніх поверхах — з 18 по 21. Вони не були придатні для життя.

Основний удар прийшовся на дитячі кімнати, які за проектом розташовані на куті будинку. Обійшлося без загиблих, оскільки половина мешканців будинку на той час уже поїхала, а ті, що залишилися, жили в коридорі, дотримуючись правил двох стін.

⚡️⚡️⚡️Будинок на Лобановського через рік - YouTube 

Лобановського

"Ніхто не вірив, що будинок відновлять. Але в травні погодили проект і розпочалася реконструкція. Усе літо ми жили на будівельному майданчику, але ніхто не жалівся. Навпаки, переживали, коли роботи стихали. Дуже хотіли до холодів мати тепло і повернутися до життя. Так і сталося, хоч ми в це і не вірили. Тому не треба опускати руки, треба мати надію та віру", — каже мешканка будинку та учасниця ініціативної групи з відновлення багатоповерхівки Олена Чумакова.

Лобановського

Лобановського

Згідно з повідомленням компанії "Жилінвестбуд-УКБ", роботи з відновлення 25-поверхівки на проспекті Лобановського 6-а виконали коштом міста. Загальний кошторис проекту склав близько 50 млн гривень.

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