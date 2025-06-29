Взрывы в Киеве 29 июня из-за дронов

Мобильная группа ПВО Украины. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Взрывы в Киеве продолжают раздаваться прямо сейчас, в ночь с 28 на 29 июня. Столицу атакуют дроны, в городе работает ПВО.

Об этом в Telegram сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

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Повторные звуки взрывов в Киеве в ночь с 28 на 29 июня

"В Киеве, на Оболони, работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях", — говорится в сообщении в 23:59.

За несколько минут до этого, Воздушные силы ВСУ информировали, что с севера курсом на Киев летят БпЛА.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:04 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что около часа назад звуки взрывов раздавались в Киевской области. Там тоже фиксировали дроны, из-за чего работали силы ПВО.

Кроме того, несколько часов назад взрывы слышали в пригороде Днепра.