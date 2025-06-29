Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВкусКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве повторно слышны взрывы — что произошло

В Киеве повторно слышны взрывы — что произошло

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 00:04
Взрывы в Киеве 29 июня из-за дронов
Мобильная группа ПВО Украины. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Ключові моменти Повторные звуки взрывов в Киеве в ночь с 28 на 29 июня Где объявили тревогу

Взрывы в Киеве продолжают раздаваться прямо сейчас, в ночь с 28 на 29 июня. Столицу атакуют дроны, в городе работает ПВО. 

Об этом в Telegram сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

Реклама
Читайте также:

Повторные звуки взрывов в Киеве в ночь с 28 на 29 июня

"В Киеве, на Оболони, работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях", — говорится в сообщении в 23:59.

За несколько минут до этого, Воздушные силы ВСУ информировали, что с севера курсом на Киев летят БпЛА.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:04 карта воздушных тревог имеет такой вид.

В Киеве повторно слышны взрывы — что произошло - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что около часа назад звуки взрывов раздавались в Киевской области. Там тоже фиксировали дроны, из-за чего работали силы ПВО.

Кроме того, несколько часов назад взрывы слышали в пригороде Днепра.

Виталий Кличко Киев взрыв обстрелы ПВО дрон Шахид-136
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации