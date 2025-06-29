Взрывы в Киеве 29 июня из-за дронов

В Киеве повторно слышны взрывы — что произошло
Взрывы в Киеве продолжают раздаваться прямо сейчас, в ночь с 28 на 29 июня. Столицу атакуют дроны, в городе работает ПВО.
Об этом в Telegram сообщает мэр Киева Виталий Кличко.
Повторные звуки взрывов в Киеве в ночь с 28 на 29 июня
"В Киеве, на Оболони, работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях", — говорится в сообщении в 23:59.
За несколько минут до этого, Воздушные силы ВСУ информировали, что с севера курсом на Киев летят БпЛА.
Где объявили тревогу
По состоянию на 00:04 карта воздушных тревог имеет такой вид.
Напомним, что около часа назад звуки взрывов раздавались в Киевской области. Там тоже фиксировали дроны, из-за чего работали силы ПВО.
Кроме того, несколько часов назад взрывы слышали в пригороде Днепра.
Читайте Новини.LIVE!