Вибухи у Києві 29 червня через дрони

У Києві повторно чути вибухи — що сталося
Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2025 00:04
Мобільна група ППО України. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Вибухи у Києві продовжують лунати прямо зараз, в ніч з 28 проти 29 червня. Столицю атакують дрони, в місті працює ППО.
Про це у Telegram повідомляє мер Києва Віталій Кличко.
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Повторні звуки вибухів в Києві в ніч з 28 проти 29 червня
"У Києві, на Оболоні, працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях", — йдеться у повідомленні о 23:59.
За кілька хвилин до цього, Повітряні сили ЗСУ інформували, що з півночі курсом на Київ летять БпЛА.
Де оголосили тривогу
Станом на 00:04 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що близько години тому звуки вибухів лунали в Київській області. Там теж фіксували дрони, через що працювали сили ППО.
Крім того, кілька годин тому вибухи чули у передмісті Дніпра.
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