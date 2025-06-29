Вибухи у Києві 29 червня через дрони

Мобільна група ППО України. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Вибухи у Києві продовжують лунати прямо зараз, в ніч з 28 проти 29 червня. Столицю атакують дрони, в місті працює ППО.

Про це у Telegram повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

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Повторні звуки вибухів в Києві в ніч з 28 проти 29 червня

"У Києві, на Оболоні, працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях", — йдеться у повідомленні о 23:59.

За кілька хвилин до цього, Повітряні сили ЗСУ інформували, що з півночі курсом на Київ летять БпЛА.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:04 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що близько години тому звуки вибухів лунали в Київській області. Там теж фіксували дрони, через що працювали сили ППО.

Крім того, кілька годин тому вибухи чули у передмісті Дніпра.