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Головна Київ У Києві повторно чути вибухи — що сталося

У Києві повторно чути вибухи — що сталося

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2025 00:04
Вибухи у Києві 29 червня через дрони
Мобільна група ППО України. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Ключові моменти Повторні звуки вибухів в Києві в ніч з 28 проти 29 червня Де оголосили тривогу

Вибухи у Києві продовжують лунати прямо зараз, в ніч з 28 проти 29 червня. Столицю атакують дрони, в місті працює ППО.

Про це у Telegram повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

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Повторні звуки вибухів в Києві в ніч з 28 проти 29 червня

"У Києві, на Оболоні, працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях", — йдеться у повідомленні о 23:59.

За кілька хвилин до цього, Повітряні сили ЗСУ інформували, що з півночі курсом на Київ летять БпЛА.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:04 карта повітряних тривог має такий вигляд.

У Києві повторно чути вибухи — що сталося - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що близько години тому звуки вибухів лунали в Київській області. Там теж фіксували дрони, через що працювали сили ППО.

Крім того, кілька годин тому вибухи чули у передмісті Дніпра.

Віталій Кличко Київ вибух обстріли ППО дрон Шахід-136
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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