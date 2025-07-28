Взрывы в Киеве 28 июля из-за дронов

Работа мобильной группы ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Взрывы в Киеве слышны прямо сейчас, в ночь на июль. Россияне в очередной раз атакуют столицу дронами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на собственного корреспондента.

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Серию повторных взрывов в столице стало слышно примерно с 02:05 ночи. Параллельно слышна работа противовоздушной обороны.

Около получаса назад Воздушные силы ВСУ фиксировали в Киевской области дроны. Накануне взрывов в Киеве мониторинговые каналы писали о фиксации беспилотников уже над столицей.

Из официальных источников известно, что ПВО сейчас работает в Киевской области.

"Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО. Ни в коем случае не делайте фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивания воздушных целей и их падения", — говорится в сообщении Киевской ОГА.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:09 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Телеграма

Напомним, что поздно вечером, 27 июля, в Киеве тоже несколько раз были слышны взрывы. Причиной тоже были дроны.

Также в тот вечер взрыв прогремел в Запорожье. Над городом тоже находились вражеские беспилотники.