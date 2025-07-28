Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве повторно раздаются взрывы

В Киеве повторно раздаются взрывы

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 02:09
Взрывы в Киеве 28 июля из-за дронов
Работа мобильной группы ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Взрывы в Киеве слышны прямо сейчас, в ночь на июль. Россияне в очередной раз атакуют столицу дронами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на собственного корреспондента.

Реклама
Читайте также:

Звуки взрывов в Киеве в ночь на 28 июля

Серию повторных взрывов в столице стало слышно примерно с 02:05 ночи. Параллельно слышна работа противовоздушной обороны.

Около получаса назад Воздушные силы ВСУ фиксировали в Киевской области дроны. Накануне взрывов в Киеве мониторинговые каналы писали о фиксации беспилотников уже над столицей.

Из официальных источников известно, что ПВО сейчас работает в Киевской области.

"Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО. Ни в коем случае не делайте фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивания воздушных целей и их падения", — говорится в сообщении Киевской ОГА.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:09 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Вибухи у Києві 28 липня через дрони - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Телеграма

Напомним, что поздно вечером, 27 июля, в Киеве тоже несколько раз были слышны взрывы. Причиной тоже были дроны.

Также в тот вечер взрыв прогремел в Запорожье. Над городом тоже находились вражеские беспилотники.

Киев взрыв ПВО дрон Шахид-136 война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации