Вибухи у Києві 28 липня через дрони

Робота мобільної групи ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Вибухи у Києві чути прямо зараз, в ніч проти липня. Росіяни вкотре атакують столицю дронами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на власного кореспондента.

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Серію повторних вибухів в столиці стало чути приблизно з 02:05 ночі. Паралельно чути роботу протиповітряної оборони.

Близько півгодини тому Повітряні сили ЗСУ фіксували у Київській області дрони. Напередодні вибухів у Києві моніторингові канали писали про фіксацію безпілотників вже над столицею.

З офіційних джерел відомо, що ППО зараз працює у Київській області.

"Повітряна тривога триває. Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО. У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння", — йдеться у повідомленні Київської ОВА.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:09 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Телеграму

Нагадаємо, що пізно ввечері, 27 липня, у Києві теж кілька разів було чути вибухи. Причиною тоже теж були дрони.

Також того вечора вибух пролунав у Запоріжжі. Над містом теж перебували ворожі безпілотники.