Вибухи у Києві 28 липня через дрони

У Києві повторно лунають вибухи
Вибухи у Києві чути прямо зараз, в ніч проти липня. Росіяни вкотре атакують столицю дронами.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на власного кореспондента.
Звуки вибухів у Києві в ніч проти 28 липня
Серію повторних вибухів в столиці стало чути приблизно з 02:05 ночі. Паралельно чути роботу протиповітряної оборони.
Близько півгодини тому Повітряні сили ЗСУ фіксували у Київській області дрони. Напередодні вибухів у Києві моніторингові канали писали про фіксацію безпілотників вже над столицею.
З офіційних джерел відомо, що ППО зараз працює у Київській області.
"Повітряна тривога триває. Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО. У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння", — йдеться у повідомленні Київської ОВА.
Де оголосили тривогу
Станом на 02:09 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що пізно ввечері, 27 липня, у Києві теж кілька разів було чути вибухи. Причиною тоже теж були дрони.
Також того вечора вибух пролунав у Запоріжжі. Над містом теж перебували ворожі безпілотники.
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