Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве внедорожник наехал на забор — есть пострадавшие arrow

В Киеве внедорожник наехал на забор — есть пострадавшие

28 июля 2024 00:02
Валерия Барановская - редактор
ДТП в центре Киева — пострадали три человека
Милиционеры на месте ДТП в центре Киева. Фото: Нацполиция
Валерия Барановская - редактор

В центре Киева 27 июля произошло ДТП, в котором пострадали три человека: двое пассажиров и пешеход. Водитель внедорожника Audi не справился с управлением и наехал на металлический забор. Проверка состояния опьянения показала, что он был трезв.

Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Киеве в субботу, 27 июля.

Читайте также:

ДТП в центре Киева

Вечером 27 июля около 17:00 в полицию поступило сообщение о ДТП в центре столицы. По предварительной информации, 19-летний гражданин другой страны, находившийся за рулем внедорожника Audi, двигаясь по улице Михайловской, не справился с управлением и совершил наезд на металлический забор.

ДТП в центре Киева 27 июля
Повреждена машина в результате ДТП. Фото: Нацполиция

В результате ДТП три человека получили телесные повреждения — двое пассажиров в возрасте 21-22 лет и пешеход, мужчина 1971 года рождения. Пострадавшие госпитализированы для оказания медицинской помощи.

"Правоохранители проверили водителя на состояние опьянения - прибор "Драгер" показал, что он был трезв", — говорится в сообщении.

Напомним, в Одессе произошла авария. На улице Черноморского Казачества столкнулись два автомобиля, в результате пострадала 11-летняя девочка. Ее госпитализировали.

Ранее мы писали, что в селе Майорское в Одесской области произошло смертельное ДТП. Полиция задержала 34-летнего водителя, совершившего наезд на пешехода и скрывшегося с места происшествия. В его крови был обнаружен высокий уровень алкоголя.

ДТП Киев автомобиль ранение больница

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

25 июля 2024

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

24 июля 2024

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом