ДТП в центре Киева — пострадали три человека

Милиционеры на месте ДТП в центре Киева. Фото: Нацполиция

В центре Киева 27 июля произошло ДТП, в котором пострадали три человека: двое пассажиров и пешеход. Водитель внедорожника Audi не справился с управлением и наехал на металлический забор. Проверка состояния опьянения показала, что он был трезв.

Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Киеве в субботу, 27 июля.

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ДТП в центре Киева

Вечером 27 июля около 17:00 в полицию поступило сообщение о ДТП в центре столицы. По предварительной информации, 19-летний гражданин другой страны, находившийся за рулем внедорожника Audi, двигаясь по улице Михайловской, не справился с управлением и совершил наезд на металлический забор.

Повреждена машина в результате ДТП. Фото: Нацполиция

В результате ДТП три человека получили телесные повреждения — двое пассажиров в возрасте 21-22 лет и пешеход, мужчина 1971 года рождения. Пострадавшие госпитализированы для оказания медицинской помощи.

"Правоохранители проверили водителя на состояние опьянения - прибор "Драгер" показал, что он был трезв", — говорится в сообщении.

Напомним, в Одессе произошла авария. На улице Черноморского Казачества столкнулись два автомобиля, в результате пострадала 11-летняя девочка. Ее госпитализировали.

Ранее мы писали, что в селе Майорское в Одесской области произошло смертельное ДТП. Полиция задержала 34-летнего водителя, совершившего наезд на пешехода и скрывшегося с места происшествия. В его крови был обнаружен высокий уровень алкоголя.