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У Києві позашляховик наїхав на паркан — є постраждалі

28 липня 2024 00:02
Валерія Барановська - редактор
ДТП у центрі Києва — постраждали троє осіб
Правоохоронці на місці ДТП у центрі Києва. Фото: Нацполіція
Валерія Барановська - редактор

У центрі Києва 27 липня сталася ДТП, в якій постраждали троє осіб: двоє пасажирів та пішохід. Водій позашляховика Audi не впорався з керуванням і наїхав на металевий паркан. Перевірка на стан сп'яніння показала, що він був тверезий.

Про це повідомила пресслужба ГУНП у Києві у суботу, 27 липня.

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ДТП у центрі Києва

Ввечері 27 липня близько 17:00 до поліції надійшло повідомлення про ДТП у центрі столиці. За попередньою інформацією, 19-річний громадянин іншої країни, який був за кермом позашляховика Audi, рухаючись по вулиці Михайлівській, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на металевий паркан. 

ДТП в центрі Києва 27 липня
Пошкоджена машина внаслідок ДТП. Фото: Нацполіція

Внаслідок ДТП троє осіб отримали тілесні ушкодження — двоє пасажирів віком 21-22 років та пішохід, чоловік 1971 року народження. Постраждалих госпіталізували для надання медичної допомоги.

"Правоохоронці перевірили водія на стан сп'яніння – прилад "Драгер" показав, що він був тверезий", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Одесі сталася аварія. На вулиці Чорноморського Козацтва зіткнулися два автомобілі, внаслідок цього постраждала 11-річна дівчинка. Її ушпиталили. 

Раніше ми писали, що у селі Майорське на Одещині сталася смертельна ДТП. Поліція затримала 34-річного водія, який вчинив наїзд на пішохода і втік з місця події. В його крові виявили високий рівень алкоголю.

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