Работник миграционной полиции организовал бордель в Киеве

В Киеве работник миграционной полиции организовал бордель
Заместитель руководителя Департамента миграционной полиции Нацполиции Украины организовал бордель в Киеве. Он привлек двух граждан Украины, создавших разветвленную сеть салонов предоставления интимных услуг за денежные средства на территории Киева.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
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Расследование
В материалах следствия говорится, что организаторы группы снимали квартиры в центральных районах столицы, которые обустраивали для предоставления интимных услуг. На "работу" приглашали молодых девушек от 18 до 30 лет.
"Перевозкой девушек к клиентам в период действия комендантского часа занимались другие члены преступной организации — водители, которые были сотрудниками полиции, органов государственной власти и государственных предприятий и имели специальные разрешения на перемещение по городу в ночное время", — говорится в сообщении.
Также сообщается, что к преступной группировке был привлечен руководитель одного из структурных подразделений в Киеве. Он обеспечивал устранение конкурирующих "салонов", вербовку девушек, работавших в салонах конкурентов, а впоследствии, с разрешения руководителя преступной организации, начал создавать собственную сеть борделей.
Группировка предоставляла услуги также клиентам из-за границы. Для этого заместитель руководителя Департамента, имитируя выполнение возложенных на его подразделение задач, инициировал проведение обысков у лиц, которые могли быть причастны к сутенерству, и в ходе проведения следственных действий вербовал их.
Обыски
Правоохранители провели 30 обысков по адресам размещения борделей и местами проживания участников преступной группировки. Также были проведены обыски в отделениях Нацполиции Украины.
Напомним, что в Мозыре в Гомельской области Беларуси русские военные подъехали к ТРЦ на дорогом авто и пытались найти проституток. При этом они рассказывали местным жителям, что приехали из Украины и на руках у них пачки долларов и гривен.