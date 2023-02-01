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У Києві працівник міграційної поліції організував бордель

1 лютого 2023 22:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Працівник міграційної поліції організував бордель у Києві
Бордель у Києві
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Заступник керівника Департаменту міграційної поліції Нацполіції України організував бордель у Києві. Він залучив двох громадян України, які створили розгалужену мережу салонів надання інтимних послуг за кошти на території Києва.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Розслідування

У матеріалах слідства йдеться, що організатори групи наймали квартири у центральних районах столиці, які облаштовували для надання інтимних послуг. На "роботу" запрошували молодих дівчат віком від 18 до 30 років.

"Перевезенням дівчат до клієнтів у період дії комендантської години займалися інші члени злочинної організації — водії, які були співробітниками поліції, органів державної влади та державних підприємств і мали спеціальні дозволи на переміщення містом у нічний час", — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що до злочинного угруповання було залучено керівника одного зі структурних підрозділів у Києві. Він забезпечував усунення конкуруючих "салонів", вербування дівчат, які працювали в салонах конкурентів, а згодом з дозволу керівника злочинної організації почав створювати власну мережу борделів.

Угруповання надавало послуги також клієнтам з-за кордону. Для цього заступник керівника Департаменту, імітуючи виконання покладених на його підрозділ завдань, ініціював проведення обшуків в осіб, які могли бути причетними до сутенерства, та під час проведення слідчих дій вербував їх.

Обшуки

Правоохоронці провели 30 обшуків за адресами розміщення борделів та місцями проживання учасників злочинного угруповання. Також було проведено обшуки у відділеннях Нацполіції України.

Бордель в Киеве

Нагадаємо, що в Мозирі, що знаходиться в Гомельській області Білорусі, російські військові під'їхали до ТРЦ на дорогому авто і намагалися знайти повій. При цьому вони розповідали місцевим жителям, що приїхали з України та на руках у них пачки доларів і гривень.

 

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