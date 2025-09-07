Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве работник СТО угнал и разбил авто — решение суда

В Киеве работник СТО угнал и разбил авто — решение суда

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 03:32
Работник СТО похитил и повредил машину клиента — какое наказание избрал для него суд
Работник СТО, который угнал автомобиль. Фото: Главное управление Нацполиции в городе Киеве

В Киеве работник автосервиса угнал автомобиль клиента и попал на чужом транспортном средстве в ДТП. Его приговорили к тюремному заключению. 

Об этом в субботу, 6 сентября, сообщили в Главном управлении Нацполиции в городе Киеве.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Согласно судебным материалам, в мае текущего года 24-летний работник СТО сел за руль автомобиля Skoda Octavia, которую клиент оставил на сервисном обслуживании, и поехал кататься по городу вместе со знакомым. По дороге он попал в ДТП, после чего оставил поврежденную машину и сбежал. Не обнаружив своего транспортного средства на СТО, владелец машины обратился в полицию.

Автомобиль после ДТП
Автомобиль после аварии. Фото: Главное управление Нацполиции в городе Киеве

Правоохранители разыскали и задержали нарушителя. Молодому человеку сообщили о подозрении в незаконном завладении транспортным средством (ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины, — Ред.). После завершения досудебного расследования обвинительный акт направили в суд.

Решение суда

Соломенский районный суд города Киева признал обвиняемого виновным. За совершенное работник СТО проведет восемь лет в тюрьме.

Напомним, в Черкассах мужчина не захотел мобилизоваться, потому что долгое время работал на кладбище и видел много смертей. Его приговорили к более чем трем годам лишения свободы.

Также мы сообщали о приговоре командиру учебной части. Из-за его халатного отношения к службе с воинской части сбежали более 20 бойцов.

ДТП суд кража автомобиль СТО судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации