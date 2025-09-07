Работник СТО похитил и повредил машину клиента — какое наказание избрал для него суд

Работник СТО, который угнал автомобиль. Фото: Главное управление Нацполиции в городе Киеве

В Киеве работник автосервиса угнал автомобиль клиента и попал на чужом транспортном средстве в ДТП. Его приговорили к тюремному заключению.

Об этом в субботу, 6 сентября, сообщили в Главном управлении Нацполиции в городе Киеве.

Детали дела

Согласно судебным материалам, в мае текущего года 24-летний работник СТО сел за руль автомобиля Skoda Octavia, которую клиент оставил на сервисном обслуживании, и поехал кататься по городу вместе со знакомым. По дороге он попал в ДТП, после чего оставил поврежденную машину и сбежал. Не обнаружив своего транспортного средства на СТО, владелец машины обратился в полицию.

Автомобиль после аварии. Фото: Главное управление Нацполиции в городе Киеве

Правоохранители разыскали и задержали нарушителя. Молодому человеку сообщили о подозрении в незаконном завладении транспортным средством (ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины, — Ред.). После завершения досудебного расследования обвинительный акт направили в суд.

Решение суда

Соломенский районный суд города Киева признал обвиняемого виновным. За совершенное работник СТО проведет восемь лет в тюрьме.

