Працівник СТО викрав і пошкодив автівку клієнта — яке покарання обрав для нього суд

Працівник СТО, який викрав автомобіль. Фото: Головне управління Нацполіції в місті Києві

У Києві працівник автосервісу викрав автомобіль клієнта й потрапив на чужому транспортному засобі у ДТП. Його засудили до ув'язнення.

Про це в суботу, 6 вересня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в місті Києві.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у травні поточного року 24-річний працівник СТО сів за кермо автівки Skoda Octavia, яку клієнт залишив на сервісному обслуговуванні, та поїхав кататися містом разом зі знайомим. Дорогою він потрапив у ДТП, після чого залишив пошкоджену автівку й утік. Не виявивши свого транспортного засобу на СТО, власник машини звернувся до поліції.

Автівка після аварії. Фото: Головне управління Нацполіцїі в місті Києві

Правоохоронці розшукали та затримали порушника. Молодикові повідомили про підозру в незаконному заволодінні транспортним засобом (ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України, — Ред.). Після завершення досудового розслідування обвинувальний акт скерували до суду.

Рішення суду

Солом'янський районний суд міста Києва визнав обвинуваченого винним. За вчинене працівник СТО проведе вісім років у в'язниці.

