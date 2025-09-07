Відео
Головна Київ У Києві працівник СТО викрав і розбив авто — рішення суду

У Києві працівник СТО викрав і розбив авто — рішення суду

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 03:32
Працівник СТО викрав і пошкодив автівку клієнта — яке покарання обрав для нього суд
Працівник СТО, який викрав автомобіль. Фото: Головне управління Нацполіції в місті Києві

У Києві працівник автосервісу викрав автомобіль клієнта й потрапив на чужому транспортному засобі у ДТП. Його засудили до ув'язнення. 

Про це в суботу, 6 вересня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в місті Києві.

Читайте також:

Деталі справи 

Згідно із судовими матеріалами, у травні поточного року 24-річний працівник СТО сів за кермо автівки Skoda Octavia, яку клієнт залишив на сервісному обслуговуванні, та поїхав кататися містом разом зі знайомим. Дорогою він потрапив у ДТП, після чого залишив пошкоджену автівку й утік. Не виявивши свого транспортного засобу на СТО, власник машини звернувся до поліції.

Автомобіль після ДТП
Автівка після аварії. Фото: Головне управління Нацполіцїі в місті Києві

Правоохоронці розшукали та затримали порушника. Молодикові повідомили про підозру в незаконному заволодінні транспортним засобом (ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України, — Ред.). Після завершення досудового розслідування обвинувальний акт скерували до суду.

Рішення суду 

Солом'янський районний суд міста Києва визнав обвинуваченого винним. За вчинене працівник СТО проведе вісім років у в'язниці.

Нагадаємо, у Черкасах чоловік не схотів мобілізуватися, тому що тривалий час працював на кладовищі й бачив багато смертей. Його засудили до понад трьох років позбавлення волі.

Також ми повідомляли про вирок командиру навчальної частини. Через його недбале ставлення до служби з військової частини втекли понад 20 бійців.

ДТП суд крадіжка автомобіль СТО судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
