В Киеве работник ТЦК организовал коррупционную схему — какую именно

В Киеве представитель ТЦК организовал коррупционную схему. Фото: t.me/gunpKyiv

В Киеве правоохранители задержали работника ТЦК. Военнослужащего разоблачили в коррупционной схеме.

Об этом в четверг, 28 марта, сообщили в полиции Киева.

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Транспортные средства, которые принадлежат предприятиям, в период действия военного положения можно перерегистрировать только, если они состоят на военном учете в региональном ТЦК СП. Зная об этом, техник отдела военного учета наладил схему по выдаче соответствующих документов "клиентам" за денежное вознаграждение.

Скриншот сообщения Полиции Киева

Во время встречи с предпринимателем он пообещал последнему повлиять на руководителей районного ТЦК, чтобы те поставили на учет два внедорожника Volkswagen, которые бизнесмен намеревался продать. Свою услугу коррупционер оценил в 900 долларов США и предупредил клиента, что если не получит эту сумму, то передаст автомобили на нужды ВСУ.

В Киеве работник ТЦК организовал коррупционную схему. Фото: t.me/gunpKyiv

Правоохранители задержали нарушителя в момент получения им взятки и изъяли у него "гонорар" от клиента.

У задержанного изъяли взятку. Фото: t.me/gunpKyiv

Задержанному сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. За совершенное ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Хмельницкой области задержали работницу ТЦК и местного стоматолога, которые за десять тысяч долларов предлагали военнообязанному избежать мобилизации.

Ранее прокуроры передали в суд дело запорожского экс-военкома, незаконно назначившего своим подчиненным более миллиона гривен премий.