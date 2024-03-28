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У Києві працівник ТЦК організував корупційну схему — яку саме

28 березня 2024 16:37
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
У Києві працівник ТЦК організував корупційну схему — яку саме
У Києві представник ТЦК організував корупційну схему. Фото: t.me/gunpKyiv
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

У Києві правоохоронці затримали працівника ТЦК. Військовослужбовця викрили в корупційній схемі.  

Про це у четвер, 28 березня, повідомили в Поліції Києва.

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Транспортні засоби, що належать підприємствам, у період дії воєнного стану можна перереєстровувати тільки, якщо вони перебувають на військовому обліку в регіональному ТЦК СП. Знаючи про це, технік відділу військового обліку налагодив схему з видачі відповідних документів "клієнтам" за грошову винагороду.

У Києві працівник ТЦК організував корупційну схему — яку саме - фото 1
Скриншот повідомлення Поліції Києва

Під час зустрічі із підприємцем він пообіцяв останньому вплинути на керівників районного ТЦК, аби ті поставили на облік два позашляховика Volkswagen, які бізнесмен мав намір продати. Свою послугу корупціонер оцінив у 900 доларів США і попередив клієнта, що якщо не отримає цю суму, то передасть автівки на потреби ЗСУ.

У Києві працівник ТЦК організував корупційну схему — яку саме - фото 2
У Києві працівник ТЦК організував корупційну схему. Фото: t.me/gunpKyiv

Правоохоронців затримали порушника в момент отримання ним хабара та вилучили в нього "гонорар" від клієнта.

У Києві працівник ТЦК організував корупційну схему — яку саме - фото 3
У затриманого вилучили хабар. Фото: t.me/gunpKyiv

Затриманому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди. За вчинене йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Хмельниччині затримали працівницю ТЦК та місцевого стоматолога, які за десять тисяч доларів пропонували військовозобов'язаному уникнути мобілізації.

Раніше прокурори передали до суду справу запорізького ексвоєнкома, який незаконно призначив своїм підлеглим понад мільйон гривень премій.

Київ
корупція
ТЦК та СП
військовослужбовці

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