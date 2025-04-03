В Киеве работники банка забрали себе 65 тысяч долларов умершего мужчины - детали схемы

Следственные действия. Фото: Нацполиция

В Киеве двое работников банка завладели деньгами покойника. Речь идет о сумме в более 65 тысяч долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

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В материалах следствия указано, что мужчины имели доступ к базе клиентов финучреждения. Они узнали, что у одного из умерших клиентов на счету осталась большая сумма средств.

"28-летний заместитель начальника отделения банка и 24-летний менеджер перевыпустили банковскую карточку умершего и сняли со счета более 65 000 долларов", — говорится в сообщении.

Вещественные доказательства. Фото: Нацполиция

Работникам банка предъявлено подозрение в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору.

Кроме того, бывшего заместителя руководителя обвиняют в несанкционированном вмешательстве в электронные системы. За такие действия подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

Отделение банка. Фото: Нацполиция

А в Одесской области продавца одежды обвиняют в масштабной краже на одном из рынков.

Также мы писали, что во Львове мужчина периодически похищал банковские карты и снимал с них деньги.