У Києві працівники банку забрали собі 65 тисяч доларів померлого чоловіка — деталі схеми

У Києві працівники банку привласнили гроші небіжчика — деталі
У Києві двоє працівників банку заволоділи грошима небіжчика. Йдеться про суму у понад 65 тисяч доларів.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.
Деталі схеми
У матеріалах слідства вказано, що чоловіки мали доступ до бази клієнтів фінустанови. Вони дізнались, що в одного з померлих клієнтів на рахунку залишилась велика сума коштів.
"28-річний заступник начальника відділення банку та 24-річний менеджер перевипустили банківську картку померлого та зняли з рахунку понад 65 000 доларів", — йдеться у повідомленні.
Працівникам банку висунуто підозру у заволодінні чужим майном через зловживання службовим становищем за попередньою змовою.
Крім того, колишнього заступника керівника звинувачують у несанкціонованому втручанні в електронні системи. За такі дії підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі.
А на Одещині продавця одягу звинувачують у масштабній крадіжці на одному з ринків.
Також ми писали, що у Львові чоловік періодично викрадав банківські картки та знімав з них гроші.
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