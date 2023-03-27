В Киеве правоохранители "накрыли" пять нелегальных игорных заведений
Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Киеве разоблачили и остановили деятельность пяти заведений, в которых осуществлялась незаконная деятельность в сфере игорного бизнеса. Обыски по делу прошли в трех районах Киева.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы БЭБ.
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Как отмечается в сообщении ведомства, игорные заведения работали в течение длительного времени без создания юридического лица и без уплаты налогов.
"Сотрудники БЭБ провели пять обысков по месту нахождения нелегальных игорных заведений на территории Голосеевского, Дарницкого и Оболонского районов города Киева. Выявлено и изъято 77 системных блоков, 65 мониторов и другие товарно-материальные ценности, необходимые для организации и проведения услуг по азартным играм", — рассказали в ведомстве.
Всего с начала года детективы БЭБ в Киеве и области уже закрыли 58 игровых заведений.
Напомним, ранее стражи порядка задержали детектива территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве. Чиновник за взятки прикрывал игорный бизнес.
Также сообщалось, что совместная операция Службы безопасности и БЭБ помогла ликвидировать масштабную схему "отмывания" теневых доходов, полученных от нелегального игорного бизнеса в Украине.