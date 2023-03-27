У Києві правоохоронці "накрили" п'ять нелегальних гральних закладів

Викриті гральні заклади тривалий час працювали нелегально

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Києві викрили та зупинили діяльність п'яти закладів, в яких здійснювалася незаконна діяльність у сфері грального бізнесу. Обшуки у справі відбулися у трьох районах Києва.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби БЕБ.

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Як зазначається у повідомленні відомства, гральні заклади працювали протягом тривалого часу без створення юридичної особи та відповідно без сплати податків.

"Співробітники БЕБ провели п'ять обшуків за місцем знаходження нелегальних гральних закладів на території Голосіївського, Дарницького та Оболонського районів міста Києва. Виявлено та вилучено 77 системних блоків, 65 моніторів та інші товарно-матеріальні цінності, необхідні для організації та провадження послуг з азартних ігор", — розповіли у відомстві.

Загалом з початку року детективи БЕБ у Києві та області вже закрили 58 гральних закладів.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали детектива територіального управління Бюро економічної безпеки у Києві. Посадовець за хабарі прикривав гральний бізнес.

Також повідомлялося, що спільна операція Служби безпеки та БЕБ допомогла ліквідувати масштабну схему "відмивання" тіньових доходів, одержаних від нелегального грального бізнесу в Україні.