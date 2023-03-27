У Києві правоохоронці "накрили" п'ять нелегальних гральних закладів
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Києві викрили та зупинили діяльність п'яти закладів, в яких здійснювалася незаконна діяльність у сфері грального бізнесу. Обшуки у справі відбулися у трьох районах Києва.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби БЕБ.
-
Німецькі танки Leopard прибули до України: деталі
-
На Одещині покарали горе-палія: порушник сплатить штраф
-
На Буковині чоловік перевдягнувся у прикордонника, щоб допомагати ухилянтам: деталі
-
Поліція оприлюднила нові дані про постраждалих після обстрілу Слов‘янська
-
Колишній чемпіон накинувся на Ф'юрі через Усика
-
Зеленський разом з очільником МАГАТЕ приїхав на Дніпровську ГЕС
-
Укрзалізниця запровадила нові правила щодо повернення вартості квитка: подробиці
-
Парад планет 28 березня: чого остерігатися кожному знаку зодіаку
-
Одеські аграрії отримають насіння соняшника та добрив
-
Відзавтра в Україні вируватиме потужний циклон: які регіони замете снігом
Подробиці
Як зазначається у повідомленні відомства, гральні заклади працювали протягом тривалого часу без створення юридичної особи та відповідно без сплати податків.
"Співробітники БЕБ провели п'ять обшуків за місцем знаходження нелегальних гральних закладів на території Голосіївського, Дарницького та Оболонського районів міста Києва. Виявлено та вилучено 77 системних блоків, 65 моніторів та інші товарно-матеріальні цінності, необхідні для організації та провадження послуг з азартних ігор", — розповіли у відомстві.
Загалом з початку року детективи БЕБ у Києві та області вже закрили 58 гральних закладів.
Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали детектива територіального управління Бюро економічної безпеки у Києві. Посадовець за хабарі прикривав гральний бізнес.
Також повідомлялося, що спільна операція Служби безпеки та БЕБ допомогла ліквідувати масштабну схему "відмивання" тіньових доходів, одержаних від нелегального грального бізнесу в Україні.