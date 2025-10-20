Видео
Видео

В Киеве правоохранители избили мужчину возле ТЦК — детали от ГБР

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 13:45
обновлено: 14:28
Правоохранители избили мужчину возле ТЦК в Киеве — ГБР объявило подозрения
Сотрудники ГБР и задержанные фигуранты. Фото: dbr.gov.ua

В Киеве правоохранители 17 октября избили мужчину возле Голосеевского территориального центра комплектования. В результате этого им объявлены подозрения.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований в понедельник, 20 октября.

Читайте также:

Избиение мужчины в Киеве

Правоохранители нанесли мужчине многочисленные удары по голове и телу. В результате пострадавший получил множественные ушибы.

Побиття чоловіка в Києві 17 жовтня
Объявление о подозрениях. Фото: dbr.gov.ua

В то же время выяснилось, что они избили его после того, как он распылил в салоне авто перцовый баллончик.

Фигурантам объявили подозрения в превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа.

У Києві правоохоронці побили чоловіка біля ТЦК
Задержанные правоохранители и сотрудник ГБР. Фото: dbr.gov.ua

"Потерпевший отправлен на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления уровня физического повреждения от избиения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет", — добавили в ГБР.

Напомним, 2 октября в Кривом Роге напали на двух работников ТЦК. Пострадавших госпитализировали, а один из них находится в тяжелом состоянии.

Также недавно во Львовской области избили участника российско-украинской войны. Пострадавший получил многочисленные переломы и серьезные травмы.

Киев драка ГБР подозрение ТЦК и СП
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
