Правоохоронці побили чоловіка біля ТЦК у Києві — ДБР оголосило підозри

Співробітники ДБР та затримані фігуранти. Фото: dbr.gov.ua

У Києві правоохоронці 17 жовтня побили чоловіка біля Голосіївського територіального центру комплектування. Внаслідок цього їм оголошено підозри.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань у понеділок, 20 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Побиття чоловіка в Києві

Правоохоронці завдали чоловіку численних ударів по голові та тілу. Внаслідок цього потерпілий отримав множинні забої.

Оголошення про підозри. Фото: dbr.gov.ua

Водночас зʼясувалося, що вони побили його після того, як він розпилив у салоні авто перцевий балончик.

Фігурантам оголосили підозри в перевищенні влади чи службових повноважень працівником правоохоронного органу.

Затримані правоохоронці та співробітник ДБР. Фото: dbr.gov.ua

"Потерпілого відправлено на проходження судово-медичної експертизи для встановлення рівня фізичного ушкодження від побиття. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років", — додали в ДБР.

Нагадаємо, 2 жовтня в Кривому Розі напали на двох працівників ТЦК. Постраждалих госпіталізували, а один із них перебуває у важкому стані.

Також нещодавно у Львівській області побили учасника російсько-української війни. Постраждалий зазнав численних переломів та серйозних травм.