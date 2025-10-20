Правоохоронці побили чоловіка біля ТЦК у Києві — ДБР оголосило підозри

У Києві правоохоронці побили чоловіка біля ТЦК — деталі від ДБР
У Києві правоохоронці 17 жовтня побили чоловіка біля Голосіївського територіального центру комплектування. Внаслідок цього їм оголошено підозри.
Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань у понеділок, 20 жовтня.
Побиття чоловіка в Києві
Правоохоронці завдали чоловіку численних ударів по голові та тілу. Внаслідок цього потерпілий отримав множинні забої.
Водночас зʼясувалося, що вони побили його після того, як він розпилив у салоні авто перцевий балончик.
Фігурантам оголосили підозри в перевищенні влади чи службових повноважень працівником правоохоронного органу.
"Потерпілого відправлено на проходження судово-медичної експертизи для встановлення рівня фізичного ушкодження від побиття. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років", — додали в ДБР.
Нагадаємо, 2 жовтня в Кривому Розі напали на двох працівників ТЦК. Постраждалих госпіталізували, а один із них перебуває у важкому стані.
Також нещодавно у Львівській області побили учасника російсько-української війни. Постраждалий зазнав численних переломів та серйозних травм.
