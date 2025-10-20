Відео
Україна
Головна Київ У Києві правоохоронці побили чоловіка біля ТЦК — деталі від ДБР

У Києві правоохоронці побили чоловіка біля ТЦК — деталі від ДБР

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 13:45
Оновлено: 14:28
Правоохоронці побили чоловіка біля ТЦК у Києві — ДБР оголосило підозри
Співробітники ДБР та затримані фігуранти. Фото: dbr.gov.ua

У Києві правоохоронці 17 жовтня побили чоловіка біля Голосіївського територіального центру комплектування. Внаслідок цього їм оголошено підозри.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань у понеділок, 20 жовтня.

Побиття чоловіка в Києві

Правоохоронці завдали чоловіку численних ударів по голові та тілу. Внаслідок цього потерпілий отримав множинні забої.

Побиття чоловіка в Києві 17 жовтня
Оголошення про підозри. Фото: dbr.gov.ua

Водночас зʼясувалося, що вони побили його після того, як він розпилив у салоні авто перцевий балончик.

Фігурантам оголосили підозри в перевищенні влади чи службових повноважень працівником правоохоронного органу.

У Києві правоохоронці побили чоловіка біля ТЦК
Затримані правоохоронці та співробітник ДБР. Фото: dbr.gov.ua

"Потерпілого відправлено на проходження судово-медичної експертизи для встановлення рівня фізичного ушкодження від побиття. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років", — додали в ДБР.

Нагадаємо, 2 жовтня в Кривому Розі напали на двох працівників ТЦК. Постраждалих госпіталізували, а один із них перебуває у важкому стані.

Також нещодавно у Львівській області побили учасника російсько-української війни. Постраждалий зазнав численних переломів та серйозних травм.

Київ бійка ДБР підозра ТЦК та СП
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
