В Киеве суд оштрафовал модель Onlyfans почти на 36 тысяч гривен

Девушка-модель. Иллюстративное фото: Depositphotos

Днепровский районный суд Киева рассмотрел дело уроженки Одесской области, которая зарабатывала на платформе OnlyFans. Ее оштрафовали почти на 36 тысяч гривен.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В Днепровском районном суде Киева приговор услышала модель OnlyFans, публиковавшая контент на платформе для взрослых.

В материалах дела отмечено, что девушка зарегистрировалась на платформе OnlyFans, где за деньги публиковала откровенный контент — порнографические фотографии и ролики со своим участием.

Чтобы доказать ее вину, следователи приобрели у нее контент израсходовав 5 110 гривен. Правоохранители купили 8 фото и 11 видео с участием девушки и перевели ей на счет указанную сумму.

Фигурантку обвинили в изготовлении и распространении материалов порнографического характера. Обвиняемая просила утвердить соглашение о признании виновности и безоговорочно признала себя виновной в совершении уголовного преступления.

Решение суда

Суд решил признать девушку виновной в изготовлении и сбыте изображений порнографического характера и назначили ей наказание в виде штрафа в размере 2 100 тысяч рублей, что составляет 35 700 гривен.

Также с нее взыскают в пользу государства процессуальные расходы на проведение экспертиз в сумме 9845 гривен.

Справка

OnlyFans — это платформа на основе подписки, которая первоначально была создана для публикации контента исключительно для взрослых. Здесь создаются и распространяются фотографии, видео и текстовые материалы.

Платформа была запущена в 2016 году и приобрела огромную популярность. Некоторые пользователи используют эту платформу для продажи откровенно сексуального контента за деньги.

Напомним, в Прикарпатье суд избрал наказание для женщины, которая зарабатывала на распространении порнографического контента. Ролик интимного характера она переслала в Viber.

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