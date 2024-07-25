У Києві суд оштрафував модель Onlyfans на майже 36 тисяч гривень

Дівчина-модель. Ілюстративне фото: Depositphotos

Дніпровський районний суд Києва розглянув справу уродженки Одещини, яка заробляла на платформі OnlyFans. Її оштрафували на майже 36 тисяч гривень.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У Дніпровському районному суді Києва вирок почула модель OnlyFans, яка публікувала контент на платформі для дорослих.

У матеріалах справи зазначено, що дівчина зареєструвалася на платформі OnlyFans, де за гроші публікувала відвертий контент — порнографічні фотографії та ролики зі своєю участю.

Щоб довести її провину, слідчі придбали у неї контент витративши 5 110 гривень. Правоохоронці купили 8 фото та 11 відео за участю дівчини та перевели їй на рахунок зазначену суму.

Фігурантку звинуватили у виготовленні та розповсюдженні матеріалів порнографічного характеру. Обвинувачена просила затвердити угоду про визнання винуватості та беззастережно визнала себе винною у скоєнні кримінального злочину.

Рішення суду

Суд вирішив визнати дівчину винною у виготовленні та збуті зображень порнографічного характеру та призначили їй покарання у вигляді штрафу у розмірі 2 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 35 700 гривень.

Також з неї стягнуть на користь держави процесуальні витрати на проведення експертиз у сумі 9 845 гривень.

Довідка

OnlyFans — це платформа на основі підписки, яка спочатку була створена для публікації контенту виключно для дорослих. Тут створюють та розповсюджують фотографії, відео та текстові матеріали.

Платформа була запущена у 2016 році та набула величезної популярності. Деякі користувачі використовують цю платформу для продажу відверто сексуального контенту за гроші.

Нагадаємо, на Прикарпатті суд обрав покарання для жінки, яка заробляла на поширенні порнографічного контенту. Ролик інтимного характеру вона переслала в Viber.

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