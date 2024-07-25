Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві правоохоронці викрили модель OnlyFans, закупивши у неї порно — як дівчину покарав суд arrow

У Києві правоохоронці викрили модель OnlyFans, закупивши у неї порно — як дівчину покарав суд

25 липня 2024 15:14
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
У Києві суд оштрафував модель Onlyfans на майже 36 тисяч гривень
Дівчина-модель. Ілюстративне фото: Depositphotos
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

Дніпровський районний суд Києва розглянув справу уродженки Одещини, яка заробляла на платформі OnlyFans. Її оштрафували на майже 36 тисяч гривень.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

У Дніпровському районному суді Києва вирок почула модель OnlyFans, яка публікувала контент на платформі для дорослих.

У матеріалах справи зазначено, що дівчина зареєструвалася на платформі OnlyFans, де за гроші публікувала відвертий контент — порнографічні фотографії та ролики зі своєю участю.

Щоб довести її провину, слідчі придбали у неї контент витративши 5 110 гривень. Правоохоронці купили 8 фото та 11 відео за участю дівчини та перевели їй на рахунок зазначену суму.

Фігурантку звинуватили у виготовленні та розповсюдженні матеріалів порнографічного характеру. Обвинувачена просила затвердити угоду про визнання винуватості та беззастережно визнала себе винною у скоєнні кримінального злочину.

Рішення суду

Суд вирішив визнати дівчину винною у виготовленні та збуті зображень порнографічного характеру та призначили їй покарання у вигляді штрафу у розмірі 2 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 35 700 гривень.

Також з неї стягнуть на користь держави процесуальні витрати на проведення експертиз у сумі 9 845 гривень.

Довідка

OnlyFans — це платформа на основі підписки, яка спочатку була створена для публікації контенту виключно для дорослих. Тут створюють та розповсюджують фотографії, відео та текстові матеріали.

Платформа була запущена у 2016 році та набула величезної популярності. Деякі користувачі використовують цю платформу для продажу відверто сексуального контенту за гроші.

Нагадаємо, на Прикарпатті суд обрав покарання для жінки, яка заробляла на поширенні порнографічного контенту. Ролик інтимного характеру вона переслала в Viber.

Також ми писали про те, що Тисменицький районний суд виніс вирок уродженці Росії, яка займалася проституцією та збувала наркотики. Жінці призначили іспитовий термін.

суд правосуддя фото судді модель судові рішення

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

11 липня 2024

22:13 Що робити тим, кому виповнилося 60 в період оновлення військово-облікових даних

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця