В Киеве состоялась презентация фильма волонтеров Добробата — как это было

Презентация фильма о волонтерах "Добробата". Фото: facebook.com/dobrobat.in.ua

В Киеве состоялась презентация документального фильма о волонтерах "Добробата". Название ленты — "Дом. Место силы".

Об этом говорится в эфире День.LIVE в понедельник, 26 мая.

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Документальный фильм о волонтерах "Добробата"

Фильм об обычных украинцах и волонтерах, которые после российских обстрелов первыми приезжают восстанавливать разрушенное.

"Очень чувствительный фильм о судьбах наших украинцев, обычных людей, которые ежедневно проживают все страхи войны. Я был на этих локациях, я работал вместе с нашей командой, и действительно я переживал каждую минуту", — отметил амбассадор проекта "Добробат" Владимир Крейденко.

Презентация фильма о волонтерах "Добробата". Фото: facebook.com/dobrobat.in.ua

Волонтер Анастасия отметила, что плакала на протяжении всего фильма. По ее словам, лента — очень искренняя.

"Каждая история заслуживает крика души. Фильм о людях, об их боли, об их счастье, об их жизни и о помощи", — отметила Анастасия.

Презентация фильма о волонтерах "Добробата". Фото: facebook.com/dobrobat.in.ua

Героями ленты являются не актеры, а обычные люди, среди которых — харьковчанка Ольга. Несмотря на постоянные обстрелы она нашла в себе силы и стала волонтером.

Презентация фильма о волонтерах "Добробата". Фото: facebook.com/dobrobat.in.ua

"С первого дня создания "Добробата" я на восстановлении города, буквально на всех выездах, на каждом прилете, на плановых восстановлениях", — рассказала Ольга.

Презентация фильма о волонтерах "Добробата". Фото: facebook.com/dobrobat.in.ua

Фильм показывает, как сила духа побеждает разрушения, а каждый гвоздь и пленка — это не только о ремонте, а о вере, что дом — это больше, чем просто стены.

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